Jovem é preso após manter companheira e filho de 3 meses em cárcere

Um jovem de 23 anos foi preso em flagrante por manter a companheira, de 19 anos, e o filho, de 3 meses de idade, em cárcere privado. A vítima conseguiu fugir e encontrou uma equipe da Polícia Militar (PM) em uma rua perto de casa, para quem pediu ajuda. O caso foi registrado na noite desse domingo (2/11) em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), a mulher abordou os policiais em visível estado de abalo emocional, e chorava muito. Aos militares, ela contou que, desde o sábado (1º/11), foi constantemente agredida com socos e chutes, ameaçada com uma faca, impedida de sair de casa com o filho e teve pertences retirados. Ela relatou que é constantemente agredida pelo companheiro, mas nunca o denunciou.

Segundo o relato da mulher, já no domingo, ela pediu para que o homem baixasse o volume da televisão porque ela estava tentando fazer o menino dormir. O pedido deixou o companheiro enfurecido e ele voltou a agredi-la. Momentos depois, ela se aproveitou de um momento de desatenção dele e conseguiu fugir. Ela correu por um beco e chegou na Rua Galileia, onde patrulhava uma equipe da PM.

A vítima indicou onde era a casa onde mora e os militares encontraram o suspeito na parte externa do imóvel. No interior, estavam o filho do casal e uma outra criança, aparentemente de quatro anos, fruto de um relacionamento anterior do homem.

Quando conversavam com a vítima, os policiais notaram que a jovem estava com marcas de agressão abaixo do olho esquerdo, na perna esquerda e nos dois braços e se queixava de dores em todo o corpo. Conforme o BO, ela dispensou atendimento médico porque precisava cuidar das crianças. Ela disse que iria até a casa de parentes, onde ficaria temporariamente, e pediria ajuda para retirar seus pertences da casa.

A vítima também foi orientada sobre a solicitação de medidas protetivas de urgência e a possibilidade de acompanhar a ocorrência na delegacia, mas ela não conseguiu por ser a única em responsabilidade das crianças.

O suspeito é conhecido no meio policial por envolvimento com o tráfico de drogas do bairro Carapina. Conforme os registros, ele é integrante ativo da Gangue PCB (Primeiro Comando do Buracão) e está desempregado. Ele foi preso em flagrante por sequestro e cárcere privado e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil em Governador Valadares, que ratificou a prisão.

Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), o jovem deu entrada no Presídio de Governador Valadares nesta segunda-feira (3).

O que é relacionamento abusivo?

Os relacionamentos abusivos contra as mulheres ocorrem quando há discrepância no poder de um em relação ao outro. Eles não surgem do nada e, mesmo que as violências não se apresentem de forma clara, os abusos estão ali, presentes desde o início. É preciso esclarecer que a relação abusiva não começa com violências explícitas, como ameaças e agressões físicas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A violência doméstica é um problema social e de saúde pública e, quando se fala de comportamento, a raiz do problema está na socialização. Entenda o que é relacionamento abusivo e como sair dele.

Como denunciar violência contra mulheres?

Ligue 180 para ajudar vítimas de abusos.

Em casos de emergência, ligue 190.

Onde procurar ajuda

A mulher em situação de violência de qualquer cidade de Minas Gerais pode procurar uma delegacia da Polícia Civil para fazer a denúncia. É possível fazer o registro da ocorrência on-line, por meio da delegacia virtual. Use o aplicativo 'MG Mulher'.