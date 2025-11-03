Assine
overlay
Início Gerais
MISTÉRIO

Família será indenizada após sumiço de jazigo e restos mortais de cemitério

Mineira foi surpreendida ao tentar enterrar a mãe no túmulo adquirido há 85 anos e descobriu que a lápide e os restos mortais dos parentes haviam desaparecido

Publicidade
Carregando...
FS
Fernanda Santiago*
FS
Fernanda Santiago*
Repórter
03/11/2025 18:55

compartilhe

SIGA
x
Esses relatos eram tão comuns que várias medidas eram tomadas para evitar a reanimação dos cadáveres, como arrancar seus corações, pregar seus corpos nas sepulturas e usar estacas nas pernas.
A cidade se defendeu afirmando não haver provas de que os familiares estivessem sepultados no mesmo jazigo e disse que a reponsabilidade da falta de conservação do túmulo é da família. crédito: Kenny Orr Unsplash

O desaparecimento do jazigo perpétuo adquirido por uma família de Matias Barbosa, cidade da Região da Zona da Mata mineira, obrigou o município a pagar uma indenização de R$ 15 mil. Após o falecimento da mãe, a autora da denúncia descobriu que o túmulo comprado pelo avô em 1960 havia sido substituído pelo de outras pessoas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O caso aconteceu no cemitério público de São João Batista. A compra da sepultura foi feita pelo avô da mulher, no ano de 1960, após o falecimento de uma tia, primeira familiar a ser enterrada no local. Em 1967, o homem foi sepultado no mesmo jazigo.

Leia Mais

Porém, em 2017 quando a mãe da matiense faleceu, ela foi surpreendida pelos funcionários do cemitério,  que disseram não encontrar o sepulcro. Eles informaram que no local havia sido construído um novo jazigo, pertencente a outras pessoas. As lápides e os restos mortais de seus entes queridos haviam desaparecido.

Devido a confusão feita pela administração, ela precisou enterrar a mãe em um jazigo provisório até que o cemitério fornecesse outro jazigo perpétuo e localizasse as ossadas.

 Siga nosso canal no WhatsApp e receba as notícias relevantes para o seu dia 

A sentença dada pela 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), ordenou que o município pague R$ 15 mil de danos morais e materiais para a vítima. Além disso, deverá em 30 dias escavar o lote em busca dos restos mortais. 

Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima 

Tópicos relacionados:

cemiterio desaparecimento minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay