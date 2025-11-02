Assine
LEGADO INSPIRADOR

Dia de Finados: doação de corpos ameniza a dor de quem fica

EM mostra como o ato altruísta de doar os corpos para estudos contribui para a ciência e dá alento às famílias de quem partiu

Gustavo Werneck
Gustavo Werneck
Repórter
Formado em Comunicação Social (Jornalismo) na PUC Minas. Repórter do jornal Estado de Minas desde 1993.
02/11/2025 04:00 - atualizado em 02/11/2025 08:34

Kennedy Martinez de Oliveira presidente da Sociedade Mineira de Anatomia, PROFESSOR HOMENAGEIA túmulo, EM BH, que tem frase gravada na lápide em agradecimento aos doadores DE CORPOS
Kennedy Martinez de Oliveira presidente da Sociedade Mineira de Anatomia, PROFESSOR HOMENAGEIA túmulo, EM BH, que tem frase gravada na lápide em agradecimento aos doadores DE CORPOS crédito: JAIR AMARAL/EM/D.A PRESS

Sobre a lápide de um túmulo bem perto da entrada do Cemitério da Saudade, na Região Leste de Belo Horizonte, não há nome e sobrenome, apenas palavras de profunda gratidão. Na placa de metal em destaque no mármore, está escrito: “Aqui jazem os restos mortais dos doadores de corpos da Faculdade de Medicina da UFMG. Agradecimentos e homenagens jamais estarão à altura do seu altruísmo”. Ao lado, colocando um vaso de rosas no mausoléu, o professor de anatomia humana topográfica da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, Kennedy Martinez de Oliveira, repete a frase em voz alta com ênfase em altruísmo. “Podemos fazer muito pela vida, mesmo após a morte”, diz o professor, explicando que outros cemitérios de BH também podem receber os corpos de doadores.

No mausoléu se encontram sepultados homens e mulheres que, em respeito à ciência, doaram o corpo para estudos, pesquisa e trabalhos de extensão na Faculdade de Medicina. Tal ato de generosidade e amor ao próximo atende ao programa “Vida após a Vida”, o mais antigo do país, sob coordenação do professor Kennedy.

Neste domingo (2), Dia de Finados, o Estado de Minas reverencia a memória dos falecidos e se solidariza com a saudade dos familiares, mostrando o programa existente na UFMG há 26 anos, com registro, desde 1999, de cerca de 2 mil pessoas.

REFERÊNCIA PARA O PAÍS


Depois da visita ao cemitério e de ver o jazigo, cujo espaço foi doado à universidade pela Prefeitura de BH, a equipe do EM, guiada pelo professor Kennedy, também presidente da Sociedade Mineira de Anatomia, se dirige à Faculdade de Medicina (Câmpus Saúde), na Região Hospitalar da capital, para conhecer, na prática, o programa “Vida após a Vida”, hoje referência para vários estados brasileiros.


A conversa começa sob dois quadros e uma frase em latim que dão completo sentido às atividades desenvolvidas no laboratório de anatomia. Estão na parede reproduções de “A lição de anatomia do Dr. Tulp”, de Rembrandt (1606-1669), na qual se vê a dissecação da mão esquerda de um homem, e “A lição de anatomia do Dr. Willem van der Meer”, de Michiel Jansz van Mierevelt (1567-1641), retratando a dissecação de um cadáver em sala de aula.

estudantes de medicina Rafael Sendim e Paula Oliveira, sob orientação do professor José Eustáquio Pereira Barboza, observam corpo doado para a UFMG
Estudantes de medicina Rafael Sendim e Paula Oliveira, sob orientação do professor José Eustáquio Pereira Barboza, observam corpo doado para a UFMG JAIR AMARAL/EM/D.A PRESS


AJUDA AOS VIVOS


Em destaque no laboratório, lê-se a frase em latim “Hic mors gaudet succurrere vitae” – em português, “Aqui a morte se alegra em socorrer a vida”. Com um sorriso de boas-vindas, o professor explica que, por meio do gesto altruísta dos doadores, os profissionais de saúde em formação adquirem conhecimentos essenciais a serem usados no cuidado de centenas de pessoas no futuro.

“A doação é totalmente voluntária e manifestada pelo doador em vida. Essas pessoas sabem que, após a morte, poderão ajudar os vivos”, conta o docente. A Faculdade de Medicina cobre os custos de traslado e faz os procedimentos após o óbito com o consentimento dos familiares.


DESAFIO HISTÓRICO


No fim da década de 1990, a ciência brasileira enfrentava um desafio histórico: a disponibilidade de corpos humanos para formar novos médicos e desenvolver técnicas de forma ética, legal e correta. Assim, nasceu na UFMG o primeiro programa brasileiro de doação voluntária de corpos, o “Vida após a Vida”. Vinte e seis anos depois, a iniciativa se concretizou com tecnologias avançadas de congelamento (“fresh frozen” cadáver”) e apoio de sociedades médicas e hospitais.


Sobre o congelamento, a UFMG figura como única instituição pública de ensino no Brasil a adotar a tecnologia de “fresh frozen” cadáver, mantendo a conservação dos corpos em câmaras de baixas temperaturas. “Ao contrário da conservação em formol, método mais comum, os corpos recebidos aqui são rapidamente congelados após o óbito, garantindo maior integridade dos aspectos biológicos para pesquisas e aulas”, diz o professor.

Kennedy Martinez de Oliveira prOFESSOR, QUE COORDENA O PROGRAMA "VIDA APÓS A vIDA", explica que algumas técnicas só podem ser ensinadas com cadáveres preservados
Kennedy Martinez de Oliveira prOFESSOR, QUE COORDENA O PROGRAMA "VIDA APÓS A vIDA", explica que algumas técnicas só podem ser ensinadas com cadáveres preservados JAIR AMARAL/EM/D.A PRESS


CIÊNCIA E APRENDIZADO

Agora, ao lado dos alunos Rafael Lima Sendim, de 22 anos, e Paula Gabriela Oliveira, de 21, ambos do quarto período do curso de medicina, Kennedy observa que a preservação com cadáveres frescos é inestimável para a ciência e o ensino, pois permite o desenvolvimento de técnicas que não podem ser praticadas em manequins ou animais. “O ganho é imensurável para a ciência e o ensino”, resume.


Atentos à explicação, Paula e Rafael revelam que se sentiriam satisfeitos em doar o corpo à ciência, embora tudo dependa da aprovação dos pais e demais familiares. “Aprender no laboratório é muito gratificante. O assunto pode ser considerado tabu para muita gente, mas sinaliza também a autonomia do doador sobre o próprio corpo”, acredita a jovem.

Com certeza, a matéria leva à reflexão, e se trata de um tema delicado, diz Rafael, pois envolve questões familiares, culturais e religiosas. Bom saber que de acordo com o artigo 14 da Lei 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro) é válida, com objetivo científico ou altruístico, a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte para depois da morte.


MOMENTO DO SEPULTAMENTO


À conversa, se junta o professor José Eustáquio Pereira Barboza, de tanatopraxia (conjunto de técnicas de conservação e higienização de corpos para retardar a decomposição). Com experiência de mais de duas décadas, José Eustáquio, técnico em anatomia e necropsia, é o responsável pelo recebimento dos corpos humanos e cuidados, incluindo o embalsamamento e preservação da estrutura do cadáver para os posteriores estudos e pesquisa. O uso pode ser de 12 a 15 anos, quando, então, os corpos serão inumados ou sepultados.


A curiosidade do repórter aflora, e é preciso saber se pode haver velório do doador. “Sim, um velório de pouca duração, é o que recomendamos. Depois, se houver autorização da família, mesmo tendo sido a vontade do falecido, o corpo será levado para a faculdade”, diz José Eustáquio.


PROGRAMA INOVADOR


A história do programa remonta a 1999, quando a Faculdade de Medicina foi procurada por uma senhora cuja tia, em fase terminal de uma doença grave, desejava doar seu corpo para fins de ensino. Na época, a UFMG havia recebido apenas um corpo 10 anos antes, em circunstâncias semelhantes. Com o aval do Conselho Universitário e da Procuradoria da universidade, a faculdade aceitou a doação e iniciou uma campanha para cadastrar mais interessados, tornando-se o primeiro programa de doação voluntária estruturado no país.


O número de doadores cadastrados tem aumentado. Em 2017, eram mil pessoas, metade do que é hoje. A equipe do “Vida após a Vida” ressalta a importância de aumentar ainda mais esse número, uma vez que a doação só é efetivada no momento do óbito e depende da família acionar a faculdade. Além disso, cada corpo pode apresentar variações anatômicas e condições únicas.

TREINO PARA TRANSPLANTES


Outro impacto significativo do programa está na retomada dos transplantes de pulmão em Minas, após 10 anos. O treinamento da equipe envolvida na cirurgia foi realizado com corpos do “Vida Após a Vida”.


Conforme divulgado pela UFMG, o transplante de pulmão consiste em cirurgia de alta complexidade, e o treinamento prévio, crucial para o sucesso do procedimento. Na palavra do professor Daniel Bonomi, do Departamento de Cirurgia (CIR), “treinar com tecido de cadáver fresco permite que a equipe esteja pronta, garantindo que o transplante ocorra de forma mais fluida”. n

