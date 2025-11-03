'É golpe': empresário denuncia falsa hospedagem em Brumadinho, na Grande BH
Vítima relata que as redes sociais da cabana têm diversas fotos, vídeos e comentários positivos sobre o suposto espaço para aluguel
Na expectativa de escaparem da rotina, o empresário Felipe Pedrosa, de 37 anos, e a esposa, Renata Ferreira, gestora de marketing, de 35, reservaram uma hospedagem em Brumadinho, na Região Metropolitana de BH, para ficarem de sexta-feira (7/10) até domingo (9/10). O casal realizou o pagamento de metade do custo da reserva na última segunda-feira (27/9) e, desde então, não conseguiu contato com a empresa Cabanas Brumadinho. Às vésperas da viagem, Felipe e Renata perceberam que haviam sido vítimas de um golpe.
O empresário conta que se deparou com um anúncio da Cabanas Brumadinho no fim do ano passado, quando estava à procura de um destino para o Réveillon. Na época, optou por outra viagem, mas salvou a opção em Brumadinho. Recentemente, lembrou-se da hospedagem. “Eu olhei a rede social: estava superativa, tinha quase 10 mil seguidores, havia vídeos dos quartos, com pessoas — não de inteligência artificial —, e comentários. A rede social, impecável”, relata Felipe.
Com a confiança gerada pelo perfil no Instagram, o casal fechou os três dias de hospedagem e fez o pagamento de R$ 712,40, o equivalente a 50% do valor da reserva. “Eu comecei a entrar em contato com a cabana porque queria fazer uma surpresa para ela [Renata]; o aniversário dela está chegando”, relata Felipe, que não recebeu resposta desde que o pagamento foi realizado.
Nesta segunda-feira, o empresário tentou enviar uma mensagem pelo Instagram, mas notou que a conta estava fora do ar e descobriu um perfil denominado “Cabanas Brumadinho Golpe”. Felipe afirma que ele e Renata estão registrando um boletim de ocorrência.
Pessoas enganadas
Nas postagens e comentários da página, pessoas relatam que também foram vítimas da Cabanas Brumadinho. No Reclame Aqui, site em que consumidores avaliam produtos ou serviços, há cerca de dez denúncias contra a hospedagem. “Recebi a confirmação da reserva e realizei o pagamento antecipado, mas, ao chegar ao local, descobri que a hospedagem não existe. Moradores da região confirmaram que não há nenhuma cabana ou hospedagem nesse endereço”, consta em uma das reclamações.
Ao Estado de Minas, Armando De Angelis, dono de uma propriedade localizada na Alameda Pau-Brasil — endereço informado como sendo o da Cabanas Brumadinho —, afirmou que a hospedagem anunciada para aluguel não existe. Segundo ele, no número indicado como o da cabana há uma propriedade privada.
Armando De Angelis conta que dezenas de pessoas já tocaram em seu loft ao não encontrarem o local correto, incluindo noivas ainda vestidas para a cerimônia e pessoas vindas de outras cidades.
A reportagem entrou em contato com a Cabanas Brumadinho para pedir um posicionamento, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.