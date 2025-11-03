MG: homem se recusa a sair de casa e mantém mãe em cárcere

Um homem de 27 anos foi preso suspeito de manter a própria mãe, de 48, em cárcere privado. Ele se recusava a sair de casa, disse que tinha traumas causados por ela e tinha medo que ela o expulsasse dali. O caso foi registrado na noite desse domingo (2/11) em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima contou que, desde às 8h daquele dia, estava sendo impedida de sair de casa pelo próprio filho, que a mantinha sob violência psicológica.

Ela relatou que é viúva e que tem direito judicial de morar no apartamento onde também mora o filho. Segundo ela, o filho voltou de viagem em um dia não especificado no documento e disse que sairia do imóvel. Porém, naquela manhã, ele se recusou a sair dizendo que não tinha como pagar um novo lugar.

Neste momento, conforme o relato, o suspeito se colocou em frente à porta de entrada e impediu que a mãe saísse. Segundo a mulher, o filho afirmava que tinha traumas causados por ela e que encontraria uma brecha para se manter no imóvel. A situação durou horas até que a vítima passou mal, sentiu forte dor no peito e apresentou sintomas de ansiedade. O filho teve medo que o estado de saúde piorasse e chamou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Atendimento e versão divergente

A vítima foi atendida no local e uma equipe policial acompanhou os primeiros socorros. Segundo o documento policial, o filho contou uma outra versão do que aconteceu, dizendo que a mãe passou mal por causa de um antidepressivo. A mulher não estava em condições de se expressar e a polícia registrou apenas a versão dele.

Assim que teve seu quadro estabilizado, a mulher foi encaminhada ao hospital municipal, onde contou à equipe médica o motivo real de ter passado mal. Depois de liberada, ela foi a uma base comunitária da PM, onde deu a sua versão sobre o que aconteceu e pediu ajuda para voltar para casa, uma vez que o filho ainda estava lá.

Os militares seguiram com a vítima ao apartamento, onde o autor negou os fatos. Ele recebeu voz de prisão em flagrante por sequestro e cárcere privado e resistiu, dando chutes nos policiais e se segurando nas grades do corrimão da escada. Ele precisou ser contido e algemado para condução à delegacia.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o suspeito foi ouvido na delegacia de Plantão e liberado. Segundo a corporação, os autos do procedimento foram encaminhados à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, à Criança e ao Adolescente (Deam). Diligências investigativas estão em andamento para apurar as circunstâncias do fato. Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Publica (Sejusp), ele não tem histórico criminal.

Segundo cárcere

O caso foi o segundo dessa natureza registrado naquela noite. De acordo com a Polícia Militar, horas antes da ocorrência entre mãe e filho, um jovem de 23 anos foi preso em flagrante por agredir a companheira e mantê-la, juntamente do filho de 3 meses de vida, presa em casa durante o final de semana.

Conforme os registros, a vítima conseguiu fugir e pedir ajuda a uma equipe de policiais que patrulhavam o bairro. Ela foi encontrada abalada e com muitas marcas de agressões, mas não conseguiu ir ao hospital ou acompanhar a ocorrência na delegacia por ser a única responsável pelos cuidados do bebê e de outra criança, filha do companheiro com uma outra mulher.