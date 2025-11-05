Homem morre soterrado em queda de barranco em Minas

Um homem de 30 anos morreu ao ser soterrado na tarde desta quarta-feira (5/11), em Inimutaba (MG), na Região Central do estado. O acidente ocorreu na Avenida Padre Agostinho Klinger, no Bairro Nossa Senhora das Graças.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada para atender uma ocorrência de soterramento. O solicitante relatou que o homem foi atingido por um barranco que cedeu, sofrendo um corte na cabeça.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local e constataram a morte da vítima.

Os bombeiros permanecem na área aguardando a finalização dos trabalho de perícia.

Até a publicação desta reportagem, a ocorrência estava em andamento e não havia outros detalhes da dinâmica do acidente.