FATALIDADE

Homem morre soterrado em queda de barranco em Minas

Acidente aconteceu no município de Inimutaba, na Região Central de Minas Gerais, na tarde desta quarta-feira (5/11)

05/11/2025 18:49

Ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros na tarde desta quarta-feira (5/11)
Ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros na tarde desta quarta-feira (5/11) crédito: CBMMG

Um homem de 30 anos morreu ao ser soterrado na tarde desta quarta-feira (5/11), em Inimutaba (MG), na Região Central do estado. O acidente ocorreu na Avenida Padre Agostinho Klinger, no Bairro Nossa Senhora das Graças.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada para atender uma ocorrência de soterramento. O solicitante relatou que o homem foi atingido por um barranco que cedeu, sofrendo um corte na cabeça.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local e constataram a morte da vítima.

Os bombeiros permanecem na área aguardando a finalização dos trabalho de perícia. 

Até a publicação desta reportagem, a ocorrência estava em andamento e não havia outros detalhes da dinâmica do acidente. 

