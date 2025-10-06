Assine
SOTERRAMENTO

Trabalhador morre soterrado após desabamento em obra de saneamento em MG

Homem estava em obra de saneamento quando barranco desabou

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
06/10/2025 09:52

vala com retroescavadeira
Homem morreu soterrado após barranco desabar em cima dele crédito: CBMMG/Reprodução

Um homem de 41 anos morreu soterrado nesse fim de semana quando trabalhava em uma obra de saneamento em Leopoldina (MG), na Zona da Mata.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o trabalhador estava dentro de uma vala de quatro metros de profundidade. O barranco desabou e soterrou o operário.

Colegas de trabalho, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros realizaram buscas por cerca de 50 minutos até encontrar a vítima, que já estava sem vida.

A Polícia Militar e a perícia da Polícia Civil também estiveram no local no Bairro Caiçara.

vala de quatro metros com uma retroescavadeira
Homem morreu soterrado. Ele estava em uma vala de quatro metros CBMMG/Reprodução

acidente-de-trabalho corpo-de-bombeiros leopoldina minas-gerais soterramento

