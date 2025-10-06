Trabalhador morre soterrado após desabamento em obra de saneamento em MG

Um homem de 41 anos morreu soterrado nesse fim de semana quando trabalhava em uma obra de saneamento em Leopoldina (MG), na Zona da Mata.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o trabalhador estava dentro de uma vala de quatro metros de profundidade. O barranco desabou e soterrou o operário.

Colegas de trabalho, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros realizaram buscas por cerca de 50 minutos até encontrar a vítima, que já estava sem vida.

A Polícia Militar e a perícia da Polícia Civil também estiveram no local no Bairro Caiçara.