Incêndio atinge vegetação entre os bairros Belvedere e Sion

Um incêndio de grandes proporções consome, na tarde desta quarta-feira (5/11), a vegetação de uma encosta que divide os bairros Sion e Belvedere, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. As labaredas estão altas e chegaram a ameaçar imóveis.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) estão no local tentando conter as chamas. De acordo com a corporação, duas linhas de fogo se formaram: uma delas segue em direção à Serra do Curral e a outra, ao Belvedere.

Uma das pessoas que acionaram os bombeiros foi o empresário Paulo Polsen, proprietário de um restaurante na Rua Patagônia. De acordo com ele, o estabelecimento chegou a ser ameaçado pelas chamas, mas os agentes conseguiram controlá-las naquele ponto. "Chegou bem perto. Se o fogo chega muito perto, o calor derrete as telhas", relata.

A área verde, situada entre as ruas Patagônia e Haiti e a Av. Celso Porfírio Machado é alvo frequente de incêndios, principalmente durante o período de seca. De acordo com o empresário, o local pega fogo "todo ano, nesta época".

