ESTADO GRAVE

Homem tem 60% do corpo queimado em explosão de botijão em BH

Explosão ocorreu em edificação comercial na Avenida Bernardo de Vasconcelos, no Bairro Ipiranga. Vítima foi levada em estado grave ao Hospital João XXIII

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
31/10/2025 11:09 - atualizado em 31/10/2025 12:48

Bombeiros atendem ocorrência de explosão de um botijão em um restaurante na manha desta sexta-feira (31/10)
Bombeiros atendem ocorrência de explosão de um botijão em um restaurante na manha desta sexta-feira (31/10) crédito: Jair Amaral/EM/D.A.Press

Um homem teve 60% do corpo queimado depois de uma explosão de um botijão de gás na manhã desta sexta-feira (31/10) em um restaurante na Avenida Bernardo de Vasconcelos, no Bairro Ipiranga, Região Nordeste de Belo Horizonte (MG).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o solicitante relatou uma explosão forte, que provocou muita fumaça e gritos por socorro. Populares combateram o incêndio antes da chegada dos militares, evitando que as chamas se alastrassem.

No local, os bombeiros identificaram forte odor de gás e pessoas feridas do lado de fora do estabelecimento. Um homem foi retirado do interior da edificação com queimaduras graves em 60% do corpo. Ele foi socorrido pelo Samu e encaminhado ao Hospital João XXIII.

A BHTrans atua no controle do trânsito da avenida, que precisou ser parcialmente interditada. Polícia Militar, perícia da Polícia Civil e Defesa Civil também foram acionadas para auxiliar na ocorrência e investigar as causas da explosão.

