Homem tem 60% do corpo queimado em explosão de botijão em BH

Um homem teve 60% do corpo queimado depois de uma explosão de um botijão de gás na manhã desta sexta-feira (31/10) em um restaurante na Avenida Bernardo de Vasconcelos, no Bairro Ipiranga, Região Nordeste de Belo Horizonte (MG).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o solicitante relatou uma explosão forte, que provocou muita fumaça e gritos por socorro. Populares combateram o incêndio antes da chegada dos militares, evitando que as chamas se alastrassem.

No local, os bombeiros identificaram forte odor de gás e pessoas feridas do lado de fora do estabelecimento. Um homem foi retirado do interior da edificação com queimaduras graves em 60% do corpo. Ele foi socorrido pelo Samu e encaminhado ao Hospital João XXIII.

A BHTrans atua no controle do trânsito da avenida, que precisou ser parcialmente interditada. Polícia Militar, perícia da Polícia Civil e Defesa Civil também foram acionadas para auxiliar na ocorrência e investigar as causas da explosão.

