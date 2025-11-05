MG: cavalo cai em fossa de 6 metros e é resgatado pelos bombeiros

Um cavalo caiu em uma fossa desativada de aproximadamente seis metros de profundidade e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar na noite dessa terça-feira (4/11), em Cristália (MG), Região Norte do estado.

De acordo com os bombeiros, a equipe foi acionada para atender a uma ocorrência de animal em risco. Ao chegarem ao local, encontraram o cavalo preso dentro da fossa, visivelmente cansado, mas sem ferimentos aparentes.

Com o uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) e técnicas específicas de salvamento terrestre e em altura, os militares conseguiram erguer o animal com segurança. Depois do resgate, o cavalo foi entregue ao proprietário.

Os bombeiros também providenciaram o fechamento provisório da fossa e orientaram os moradores da região sobre a necessidade de selar o buraco de forma definitiva, evitando novos acidentes com pessoas ou animais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

