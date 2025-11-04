MG: onça resgatada no Triângulo volta à natureza nesta terça (4/11)

Foi solta na tarde desta terça-feira (4/11) a onça-parda que ficou três dias sobre uma árvore no município de Santa Vitória, no Triângulo Mineiro. Ela teve melhora significativa e a operação de devolução da onça à natureza envolveu veterinários, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar de Meio Ambiente, além de uma viagem de três horas até o habitat do felino.

O felino estava no Setor de Animais Silvestres do Hospital Veterinário da Universidade Federal de Uberlândia desde o seu resgate no dia 28 de outubro. De acordo com o coordenador do setor, Márcio Bandarra, a recuperação da onça foi mais rápida do que se esperava — menos de uma semana —, com anemia revertida e hidratação bem-sucedida.

O animal ainda recebeu medicação e ficou sob observação, o que levou à decisão de liberação para que fosse devolvida ao Cerrado. Exames recentes apontaram normalidade na saúde da onça, sem riscos de contaminação ou transmissão de doenças.

A preparação começou com a sedação para o transporte, feito pela PM e pelos bombeiros. Ela foi presa a uma jaula de forma para não se ferir e colocada na caminhonete dos policiais. A viagem estava prevista para terminar pouco após as 15h desta terça. Com a recuperação do animal, até o fim da tarde o percurso seria concluído.

O local escolhido foi uma área de mata fechada no distrito de Chaveslândia, em Santa Vitória, onde ela havia sido capturada, a mais de 250 quilômetros de Uberlândia.

"Soltar lá é importante porque a gente não causa nenhum desequilíbrio em outra região. A questão é que soltar aqui perto (de Uberlândia) pode haver outros machos, e isso causaria competitividade, acabaríamos provocando desequilíbrio na biodiversidade. Com certeza lá (em Chaveslândia) esse risco vai ser minimizado", disse Bandarra.

Ele lembrou, contudo, que o local em que o animal deve ser solto pode ficar até 100 quilômetros de distância do ponto exato onde vivia.



Onça na árvore

A onça-parda foi capturada em uma área residencial de Chaveslândia depois de mais de 30 horas de operação. Ela estava no topo de uma árvore no quintal de uma casa. A família se trancou dentro do imóvel e chamou os bombeiros, que chegaram ao lote da residência no dia anterior à captura (27/10).

A operação contou com militares do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Ambiental e equipe de veterinários da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). A área foi isolada do início ao fim da operação, de maneira a garantir a segurança do animal e dos moradores.

As equipes conseguiram aplicar um tranquilizante no animal e, assim que ele teve o quadro estabilizado, os bombeiros subiram na árvore e fizeram a contenção física dele, que foi descido com o uso de cordas.