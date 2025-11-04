Assine
Corpos de dois homens não identificados são resgatados de rios em Minas

Um das vítimas foi encontrada no Ribeirão do Onça, em BH, e a outra foi localizada no Rio Sapucaí, na zona rural de Turvolândia (MG), no sul do estado

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
04/11/2025 10:48 - atualizado em 04/11/2025 11:04

Corpo foi encontrado na tarde desta terça-feira e levado para o IML
Corpo encontrado no Ribeirão do Onça, na tarde dessa segunda-feira (3/11), foi levado para o IML de BH crédito: Leandro Couri/EM/D. A. Press

O corpo de um homem foi encontrado por moradores no Ribeirão do Onça, no Bairro Ribeiro de Abreu, na Região Nordeste de Belo Horizonte, na tarde de segunda-feira (3/11). Ainda sem identificação, a vítima foi encaminhada ao Instituto Médico Legal IIML) da capital, onde aguara reconhecimento.

Segundo informações do Boletim de Ocorrências do Corpo de Bombeiros, o corpo estava submerso, entre pedras, bem próximo à margem. As primeiras suspeitas dos moradores, ainda não confirmadas, é que a vítima pode ser um homem que desapareceu, no mesmo dia, na Avenida Risoleta Neves, no Bairro Providência. O caso será investigado pela Polícia Civil. 

Outro resgate

Também nessa segunda-feira (3/11), o corpo de um outro homem ainda não foi identificado foi resgatado no Rio Sapucaí, na zona rural de Turvolândia (MG), município que faz divisa com Cordislândia, no sul do estado.

Corpo encontrado no Rio Sapucaí ainda não foi identificado
A vitima foi localizada por um trabalhador rural, que acionou o Corpo de Bombeiros depois de avistar o corpo, distante cerca de quatro metros da margem.

Depois de ser retirado da água, o corpo foi entregue à perícia da Polícia Civil, que informou ser preciso fazer um exame de corpo de delito para identificar as causas da morte. O caso também está em investigação.

