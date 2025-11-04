Corpos de dois homens não identificados são resgatados de rios em Minas
Um das vítimas foi encontrada no Ribeirão do Onça, em BH, e a outra foi localizada no Rio Sapucaí, na zona rural de Turvolândia (MG), no sul do estado
O corpo de um homem foi encontrado por moradores no Ribeirão do Onça, no Bairro Ribeiro de Abreu, na Região Nordeste de Belo Horizonte, na tarde de segunda-feira (3/11). Ainda sem identificação, a vítima foi encaminhada ao Instituto Médico Legal IIML) da capital, onde aguara reconhecimento.
Segundo informações do Boletim de Ocorrências do Corpo de Bombeiros, o corpo estava submerso, entre pedras, bem próximo à margem. As primeiras suspeitas dos moradores, ainda não confirmadas, é que a vítima pode ser um homem que desapareceu, no mesmo dia, na Avenida Risoleta Neves, no Bairro Providência. O caso será investigado pela Polícia Civil.
Outro resgate
Também nessa segunda-feira (3/11), o corpo de um outro homem ainda não foi identificado foi resgatado no Rio Sapucaí, na zona rural de Turvolândia (MG), município que faz divisa com Cordislândia, no sul do estado.
A vitima foi localizada por um trabalhador rural, que acionou o Corpo de Bombeiros depois de avistar o corpo, distante cerca de quatro metros da margem.
Depois de ser retirado da água, o corpo foi entregue à perícia da Polícia Civil, que informou ser preciso fazer um exame de corpo de delito para identificar as causas da morte. O caso também está em investigação.