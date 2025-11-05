Vídeo: caminhão tomba sobre carros na BR-381 e causa 10 km de retenção
Três automóveis foram atingidos após motorista de veículo de carga perder o controle da direção. Acidente aconteceu na altura de Brumadinho, na Grande BH
compartilheSIGA
Um caminhão carregado com cimento tombou no fim da tarde desta quarta-feira (5/11) na BR-381, em Brumadinho (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O acidente, registrado por volta das 17h44, ocorreu na pista sentido São Paulo e envolveu também três automóveis.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
De acordo com a Arteris Fernão Dias, concessionária responsável pela rodovia, o condutor da carreta sofreu ferimentos leves e foi encaminhado para atendimento médico. Os 13 ocupantes dos carros saíram ilesos.
Leia Mais
Por causa do tombamento, a pista precisou ser totalmente interditada. Havia cerca de 10 quilômetros de congestionamento até a publicação desta matéria.
- Caminhão tomba e interdita faixa na BR-381, na Grande BH
- Caminhão carregado com cal e cimento tomba e mata motorista
A Arteris não divulgou informações sobre a dinâmica do acidente, mas imagens recebidas pela reportagem mostram quando o veículo de carga perde o controle, sobe uma encosta e, em seguida, tomba sobre alguns automóveis.
Às 18h40, a faixa direita foi liberada para o tráfego. A faixa da esquerda permanece interditada no km 525, onde ocorreu o acidente. Equipes da concessionária atuam no local para limpeza da pista.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia