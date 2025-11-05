Vídeo: caminhão tomba sobre carros na BR-381 e causa 10 km de retenção

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Um caminhão carregado com cimento tombou no fim da tarde desta quarta-feira (5/11) na BR-381, em Brumadinho (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O acidente, registrado por volta das 17h44, ocorreu na pista sentido São Paulo e envolveu também três automóveis.

De acordo com a Arteris Fernão Dias, concessionária responsável pela rodovia, o condutor da carreta sofreu ferimentos leves e foi encaminhado para atendimento médico. Os 13 ocupantes dos carros saíram ilesos.

Por causa do tombamento, a pista precisou ser totalmente interditada. Havia cerca de 10 quilômetros de congestionamento até a publicação desta matéria.

A Arteris não divulgou informações sobre a dinâmica do acidente, mas imagens recebidas pela reportagem mostram quando o veículo de carga perde o controle, sobe uma encosta e, em seguida, tomba sobre alguns automóveis.

Às 18h40, a faixa direita foi liberada para o tráfego. A faixa da esquerda permanece interditada no km 525, onde ocorreu o acidente. Equipes da concessionária atuam no local para limpeza da pista.

