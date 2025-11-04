Assine
overlay
Início Gerais
TRIÂNGULO

Caminhão carregado com cal e cimento tomba e mata motorista

Vítima morreu presa às ferragens ainda no local do acidente, que ocorreu após o veículo sair da pista

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
04/11/2025 21:42 - atualizado em 04/11/2025 21:42

compartilhe

SIGA
x
Bombeiro agacha-se ao lado das ferragens de caminhão tombado na rodovia MGC-226, na Região do Triângulo Mineiro
Caminhão tombou ao sair da pista crédito: CBMMG/Divulgação

Um homem de 33 anos morreu nesta terça-feira (4/11) em um acidente em Capinópolis, no Triângulo Mineiro. Ele dirigia um caminhão carregado com cal e cimento, que saiu da pista e tombou no km 70 da rodovia MGC-226.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a vítima morreu ainda no local do acidente, presa às ferragens. Os bombeiros precisaram usar um trator para movimentar o caminhão durante os trabalhos de desencarceramento do corpo.

Leia Mais

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, o caminhão seguia em direção à cidade de Ipiaçu, também na Região do Triângulo Mineiro. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas e serão investigadas pela Polícia Civil de Minas Gerais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

br caminhao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay