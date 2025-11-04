Caminhão carregado com cal e cimento tomba e mata motorista

Um homem de 33 anos morreu nesta terça-feira (4/11) em um acidente em Capinópolis, no Triângulo Mineiro. Ele dirigia um caminhão carregado com cal e cimento, que saiu da pista e tombou no km 70 da rodovia MGC-226.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a vítima morreu ainda no local do acidente, presa às ferragens. Os bombeiros precisaram usar um trator para movimentar o caminhão durante os trabalhos de desencarceramento do corpo.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, o caminhão seguia em direção à cidade de Ipiaçu, também na Região do Triângulo Mineiro. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas e serão investigadas pela Polícia Civil de Minas Gerais.

