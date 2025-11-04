Assine
CRIME NA ESTRADA

Atentado na BR-262: caminhão-tanque carregado de biodiesel é incendiado

Motorista foi rendido por criminosos armados, no km 625,8 da BR-262, em Ibiá (MG), e escapou ileso; polícia investiga possível rixa entre transportadoras

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
04/11/2025 09:57 - atualizado em 04/11/2025 09:58

A principal suspeita é que alvo do atentado poderia ser a transportadora responsável pelo serviço, possivelmente uma disputa entre empresas do setor
A principal suspeita é que alvo do atentado poderia ser a transportadora responsável pelo serviço, possivelmente uma disputa entre empresas do setor

Um caminhão-tanque carregado com biodiesel foi incendiado e atingido por disparos de arma de fogo nessa segunda-feira (3/11), no km 625,8 da BR-262, em Ibiá (MG), Região do Alto Paranaíba. O crime aconteceu no sentido Belo Horizonte.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista contou que dois veículos se aproximaram e o fecharam na pista. Os ocupantes, armados, o obrigaram a sair da cabine e correr para o mato. Em seguida, os criminosos atearam fogo no caminhão e abriram as portinholas de combustível, provocando um incêndio de grandes proporções.

 

Incêndio e resgate

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu conter as chamas, evitando que o fogo alcançasse totalmente a carga de biodiesel.

O motorista escapou ileso e se apresentou posteriormente no Posto da PRF de Araxá, onde relatou que também houve disparos contra o veículo durante o ataque.

Linha de investigação

A carreta havia saído de Rondonópolis (MT) com destino a Betim (MG), transportando biocombustível.

Segundo informações preliminares, a principal suspeita é que o alvo do atentado poderia ser a transportadora responsável pelo serviço, e a motivação estaria ligada a uma possível disputa entre empresas do setor.

