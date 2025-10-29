Batida entre moto e carro deixa dois em estado grave na BR-262
Acidente ocorreu em Nova Serrana; vítimas são de Conceição do Pará e foram socorridas para hospital da cidade
Um motociclista e uma passageira ficaram em estado grave depois de uma colisão contra um carro na tarde dessa terça-feira (28/10), no km 437,9 da BR-262, em Nova Serrana (MG), na região Centro-Oeste do estado.
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o VW/Tiguan, conduzido por um homem de 26 anos, seguia sentido Belo Horizonte quando foi atingido por uma motocicleta que também trafegava no mesmo sentido e mudou de faixa repentinamente.
O motorista do Tiguan, morador de Nova Serrana, não se feriu. Já o motociclista, de 39 anos, e a passageira, de 43, ambos naturais de Conceição do Pará (MG), sofreram ferimentos graves e foram socorridos para o Hospital São José, em Nova Serrana.
A perícia da Polícia Civil esteve no local para realizar os levantamentos técnicos e apurar as causas do acidente.
