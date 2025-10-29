Assine
PORTE ILEGAL

Motorista é flagrado com arma, munições e faca na BR-262

Homem alegou ser caçador e atirador esportivo, mas não apresentou documentos exigidos; arma estava carregada e pronta para uso

29/10/2025 06:49

Condutor foi pego com arma, munições e faca na BR-262, em Rio Casca (MG), na Zona da Mata
Condutor foi pego com arma, munições e faca na BR-262, em Rio Casca (MG), na Zona da Mata crédito: PRF/Reprodução

Um motorista de 38 anos foi preso por porte ilegal de arma de fogo durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite dessa terça-feira (28/10), no km 121 da BR-262, em Rio Casca (MG), na Zona da Mata.

De acordo com a PRF, os policiais abordaram um Fiat Strada branco e, durante a vistoria, o condutor declarou espontaneamente que transportava uma pistola Taurus G2C calibre 9mm. A arma foi encontrada embaixo do banco do motorista, carregada e pronta para uso, com oito munições intactas.

O homem alegou ser Colecionador, Atirador e Caçador (CAC), porém não apresentou a Guia de Tráfego (GT) nem porte de arma válido. Além da pistola, os agentes encontraram uma faca com lâmina de aproximadamente 20 centímetros na porta do veículo.

Diante da irregularidade, o motorista foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e arma branca. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Ponte Nova (MG). A arma, as munições e a faca foram apreendidas para perícia e registro do caso.

