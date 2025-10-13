Menor de idade com garota de programa é apreendido com arma em motel

Dois homens foram presos e um adolescente de 17 anos foi apreendido, flagrados nesse domingo (12/10), com armas de fogo em um motel em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O grupo estava acompanhado de duas mulheres que trabalhavam como acompanhantes de luxo.

A Polícia Militar (PMMG) foi ao motel por causa de uma denúncia anônima de que havia homens exibindo armas em suítes do estabelecimento. Durante a abordagem, os militares visualizaram o menor de idade com uma arma na cintura junto a uma acompanhante de luxo. Na garagem, havia um veículo que, depois de verificação, foi constatado ser clonado, com a placa original guardada no porta-malas.

Na segunda suíte indicada pela denúncia, os policiais encontraram dois homens e a outra acompanhante. Um deles portava uma pistola carregada com 14 munições. Os suspeitos confessaram o crime e disseram ter pagado R$ 200 a cada uma das acompanhantes em uma casa de massagem no Bairro Angola.

Funcionários do motel relataram que o grupo causava confusão e exibia as armas de forma a chamar atenção. Durante a condução do adolescente até a casa dele, à procura dos responsáveis legais, os policiais localizaram um veículo com registro de roubo na porta da casa do menor de idade. As duas armas e os carros foram apreendidos.

O adolescente foi apreendido e os dois homens presos em flagrante, todos encaminhados para a Delegacia de Plantão.