Assine
overlay
Início Gerais
MORTE NA PISTA

BR-381: acidente grave na Grande BH deixa um morto na manhã de hoje (4/11)

Colisão ocorreu no sentido Belo Horizonte e causa congestionamento na rodovia; a recomendação é que os motoristas evitem a região e utilizem rotas alternativas

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
04/11/2025 08:50

compartilhe

SIGA
x
Acidente aconteceu na BR-381, em Santa Luzia (MG), envolvendo uma carreta e um veículo de passeio
Acidente aconteceu na BR-381, em Santa Luzia (MG), envolvendo uma carreta e um veículo de passeio crédito: Redes Sociais/Reprodução

Um grave acidente entre uma carreta e um carro de passeio deixou uma pessoa morta na manhã desta terça-feira (4/11), na BR-381, em Santa Luzia (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com informações da concessionária Nova 381, o acidente aconteceu por volta das 8h, no km 437 da rodovia, no sentido Belo Horizonte.

Leia Mais

Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o carro tombado por causa do impacto da batida. Ainda não se sabe a dinâmica do acidente. 

Trânsito e atendimento

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida causou retenção no trecho, que deve piorar com a chegada da perícia da Polícia Civil, responsável pelos trabalhos de investigação e retirada do corpo.

Equipes da concessionária atuam na remoção dos veículos e na limpeza da pista, enquanto o tráfego flui de forma lenta.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A recomendação é que os motoristas evitem a região e utilizem rotas alternativas, indicadas por aplicativos de navegação.

Tópicos relacionados:

acidente acidente-grave acidente-de-transito br-381 grande-bh minas-gerais santa-luzia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay