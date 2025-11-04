BR-381: acidente grave na Grande BH deixa um morto na manhã de hoje (4/11)
Colisão ocorreu no sentido Belo Horizonte e causa congestionamento na rodovia; a recomendação é que os motoristas evitem a região e utilizem rotas alternativas
Um grave acidente entre uma carreta e um carro de passeio deixou uma pessoa morta na manhã desta terça-feira (4/11), na BR-381, em Santa Luzia (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
De acordo com informações da concessionária Nova 381, o acidente aconteceu por volta das 8h, no km 437 da rodovia, no sentido Belo Horizonte.
Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o carro tombado por causa do impacto da batida. Ainda não se sabe a dinâmica do acidente.
Trânsito e atendimento
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida causou retenção no trecho, que deve piorar com a chegada da perícia da Polícia Civil, responsável pelos trabalhos de investigação e retirada do corpo.
Equipes da concessionária atuam na remoção dos veículos e na limpeza da pista, enquanto o tráfego flui de forma lenta.
A recomendação é que os motoristas evitem a região e utilizem rotas alternativas, indicadas por aplicativos de navegação.