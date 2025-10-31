Assine
ARMA DE USO RESTRITO

MG: casal é preso com submetralhadora na BR-381

Ocorrência foi registrada na cidade de Carmo da Cachoeira. A arma, de uso restrito das forças de segurança pública, estava escondida dentro do carro

Clara Mariz
Clara Mariz
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas
31/10/2025 18:36

Submetralhadora apreendida na BR-381, no Sul de MInas
Casal foi detido em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito crédito: PRF / Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma submetralhadora, calibre .40, durante uma abordagem a um veículo que transitava na BR-381, em Carmo da Cachoeira (MG), na Região Sul de Minas Gerais. 

Um homem, de 28 anos, e uma mulher foram presos em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito das forças de segurança pública. O casal estava acompanhado do filho de 5 meses. 

De acordo com a PRF, o veículo modelo Fiat / Palio Weekend foi abordado na altura do quilômetro 735. Ao longo da vistoria, os agentes encontraram a submetralhadora escondida dentro de uma sacola, embaixo do banco do passageiro. 

Após encontrarem o armamento, o casal foi detido e encaminhado até uma delegacia em Varginha, no Sul de Minas Gerais. O bebê foi deixado aos cuidados do Conselho Tutelar do mesmo município.

Tópicos relacionados:

br-381 minas-gerais policia porte-ilegal-de-arma prf

