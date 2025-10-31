MG: casal é preso com submetralhadora na BR-381

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma submetralhadora, calibre .40, durante uma abordagem a um veículo que transitava na BR-381, em Carmo da Cachoeira (MG), na Região Sul de Minas Gerais.

Um homem, de 28 anos, e uma mulher foram presos em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito das forças de segurança pública. O casal estava acompanhado do filho de 5 meses.

De acordo com a PRF, o veículo modelo Fiat / Palio Weekend foi abordado na altura do quilômetro 735. Ao longo da vistoria, os agentes encontraram a submetralhadora escondida dentro de uma sacola, embaixo do banco do passageiro.

Após encontrarem o armamento, o casal foi detido e encaminhado até uma delegacia em Varginha, no Sul de Minas Gerais. O bebê foi deixado aos cuidados do Conselho Tutelar do mesmo município.

