Caminhão tomba e interdita faixa na BR-381, na Grande BH
Acidente bloqueou o fluxo de uma pista da rodovia no sentido Leste da rodovia, na altura de Caeté, na Região Metropolitana de BH. Não há registro de vítimas
Um caminhão tombou na BR-381, em Caeté (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e interditou uma faixa no sentido Leste na manhã desta segunda-feira (3/11).
De acordo com a Nova 381, concessionária responsável pelo trecho, o acidente ocorreu na altura do quilômetro 415 e ainda não se sabe quais são as causas.
Não houve vítimas e não há congestionamento no local.
Outro acidente
Já na madrugada desta segunda-feira (3), um motorista morreu ao atropelar um cavalo na altura do km 507,5 da BR-381, em São Joaquim de Bicas, no sentido São Paulo. A faixa esquerda foi bloqueada por volta de 3h30, mas às 7h32 a faixa foi liberada. Equipes da Arteris Fernão Dias, concessionária que administra o trecho, e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizaram o atendimento e a liberação da via.