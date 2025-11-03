Assine
overlay
Início Gerais
ACIDENTE DE TRÂNSITO

Caminhão tomba e interdita faixa na BR-381, na Grande BH

Acidente bloqueou o fluxo de uma pista da rodovia no sentido Leste da rodovia, na altura de Caeté, na Região Metropolitana de BH. Não há registro de vítimas

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
03/11/2025 11:40

compartilhe

SIGA
x
Caminhão tomba na BR-381, em Caeté (MG), e interdita uma faixa na manhã desta segunda-feira (3/11)
Caminhão tomba na BR-381, em Caeté (MG), e interdita uma faixa na manhã desta segunda-feira (3/11) crédito: Reprodução/Redes sociais

Um caminhão tombou na BR-381, em Caeté (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e interditou uma faixa no sentido Leste na manhã desta segunda-feira (3/11).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com a Nova 381, concessionária responsável pelo trecho, o acidente ocorreu na altura do quilômetro 415 e ainda não se sabe quais são as causas.

Leia Mais

Não houve vítimas e não há congestionamento no local.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Outro acidente

Já na madrugada desta segunda-feira (3), um motorista morreu ao atropelar um cavalo na altura do km 507,5 da BR-381, em São Joaquim de Bicas, no sentido São Paulo. A faixa esquerda foi bloqueada por volta de 3h30, mas às 7h32 a faixa foi liberada. Equipes da Arteris Fernão Dias, concessionária que administra o trecho, e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizaram o atendimento e a liberação da via.

Tópicos relacionados:

acidente acidente-de-transito br-381 grande-bh

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay