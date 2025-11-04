Engavetamento entre três carretas deixa um ferido em MG

Um engavetamento entre três carretas deixou uma pessoa ferida na tarde dessa segunda-feira (3/11), no km 508 da BR-262, em Luz (MG), na Região Centro-Oeste do estado. O acidente aconteceu no sentido Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os dois primeiros veículos, pertencentes à mesma empresa com sede em Pitangui (MG), seguiam no mesmo sentido da rodovia quando reduziram a velocidade devido à lentidão no tráfego.

Logo atrás, uma terceira carreta, com placa de Martinho Campos (MG), não conseguiu frear a tempo e bateu na traseira do segundo veículo, que acabou sendo lançado contra o primeiro.

Atendimento e consequências

Com o impacto, o motorista da terceira carreta, um homem de 36 anos, sofreu ferimentos leves e foi socorrido para o Pronto Atendimento de Luz. Os outros dois condutores não se machucaram.

A pista precisou ser interditada por cerca de 40 minutos para a remoção dos veículos e limpeza da via, o que gerou retenção temporária no trânsito.