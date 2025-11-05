Grave acidente amputa perna de motociclista na MG-010

Um grave acidente na manhã desta quarta-feira (5/11) na MG-010, na altura de Vespasiano (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, feriu dois motociclistas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as informações iniciais indicam que um carro rodou na pista e acabou atingindo uma motocicleta em que estavam dois homens. Um dos motociclistas teve uma perna amputada, e o outro sofreu fratura exposta.

O acidente ocorreu no trecho após o condomínio Alphaville, que registra intenso fluxo de veículos em direção ao Aeroporto Internacional de Confins.

Equipes do Samu prestam os primeiros socorros no local e a Polícia Militar atua no controle do trânsito, que apresenta longo congestionamento.

A recomendação é que motoristas evitem o trecho e utilizem rotas alternativas sugeridas por aplicativos de navegação até a liberação da via.