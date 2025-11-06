Assine
PREJUÍZO

Vídeo: homem furta remédios e os esconde na cueca em farmácias de BH

Suspeito agiu em ao menos dois estabelecimentos da Região Centro-Sul; medicamentos furtados custam até R$ 1,7 mil cada

Wellington Barbosa
06/11/2025 10:50

Homem furta medicamentos caros na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, e guarda os produtos nas partes íntimas antes de fugir
Homem furta medicamentos caros na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, e guarda os produtos nas partes íntimas antes de fugir

Um homem é suspeito de furtar medicamentos caros, como Ozempic e Mounjaro, de farmácias da Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG). Segundo a Polícia Militar, o suspeito teria escondido os produtos nas partes íntimas antes de fugir.

O primeiro furto aconteceu no dia 28 de outubro, em uma drogaria no bairro Sion. O proprietário, de 47 anos, relatou que o homem, usando camisa azul e bermuda preta, foi até o balcão, pegou um frasco de Mounjaro e se dirigiu ao caixa. No momento em que a funcionária se distraiu, ele escondeu o medicamento na cueca e fugiu a pé.

O segundo caso ocorreu no domingo (2/11), em uma farmácia no bairro Serra. O dono do local, de 46 anos, contou que o suspeito repetiu o mesmo modus operandi, mas desta vez furtando uma caixa de Ozempic. Depois do crime, ele fugiu em um carro, ainda não identificado.

Os prejuízos são altos: uma caixa de Ozempic custa entre R$ 950 e R$ 1.100, enquanto o Mounjaro pode chegar a R$ 1.700. Ambos os medicamentos são utilizados no tratamento de diabetes, mas têm sido popularmente procurados para uso estético e perda de peso.

O suspeito ainda não foi localizado, e o caso está sendo investigado pelo 3º Departamento de Plantão Sul da Polícia Civil.

bh furto minas-gerais policia

Estado de Minas

