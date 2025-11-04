PCMG prende três suspeitos de receptação de celulares furtados em BH

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Três pessoas foram presas suspeitas de receptação de aparelhos celulares furtados em Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (4/11). As prisões aconteceram no Shopping Oiapoque, no Centro da capital, e no Bairro Zilah Spósito, na Região Norte, durante a terceira fase da Operação Nexus, da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

A ação faz parte dos desdobramentos do Programa Tá Entregue, que tem o objetivo de recuperar e restituir aparelhos celulares furtados na capital mineira. Durante a ofensiva, desta manhã, também foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão, em endereços localizados em BH, Santa Luzia e Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Ao longo da ação foram apreendidos 13 celulares com registro de furto. Um deles estava com uma mulher, presa em flagrante por receptação.

Os mandados de busca e apreensão foram emitidos depois que a PCMG encontrou, em uma loja no Shopping Oiapoque, um notebook com um software capaz de quebrar a criptografia de aparelhos da marca Apple. O equipamento foi apreendido em março deste ano e seu proprietário preso em flagrante. Ele foi liberado em seguida, mas preso preventivamente nesta terça-feira.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ao analisarem o computador, os investigadores descobriram que o suspeito desbloqueou o rastreio e acesso de 65 aparelhos furtados. Na época da primeira prisão, o homem afirmou que recebeu o notebook, com o programa, de uma pessoa de dentro do shopping popular. Agora a polícia apura como o software é adquirido.