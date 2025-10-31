Dupla é presa por furtar mais de 2 mil latas de cerveja na BR-050

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Dois homens, ambos de 30 anos, foram presos por furtar 2.280 latas de cerveja de um caminhão parado na BR-050, na altura do quilômetro 86, em Uberlândia (MG), no Triângulo. Os criminosos aproveitaram que o motorista do veículo de carga tinha dormido para cometer o crime.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), responsável pelas prisões e apreensão da carga furtada, o motorista do caminhão relatou o crime nessa quinta-feira (30/10). Ele informou que foi furtado durante a madrugada, enquanto descansava em um posto de combustível na rodovia.

Equipes da PRF iniciaram diligências no trecho e encontraram dois veículos – um VW/Gol e um Fiat/Palio – parados no acostamento em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação da viatura, os condutores tentaram sair, mas foram abordados.

Os policiais constataram que os dois carros estavam com os bancos traseiros e porta-malas completamente carregados com fardos de cerveja. Questionados sobre a origem da mercadoria, a dupla deu informações contraditórias.

Os homens alegaram que teriam sido contratados por um desconhecido para fazer um "frete" de R$ 150 e que pegaram a carga em um matagal na beira da rodovia, mas não souberam informar quem os contratou ou o local da entrega.

Os policiais verificaram o lote da cerveja recuperada e confirmaram ser o mesmo que havia sido furtado do caminhão horas antes. A dupla foi presa em flagrante e encaminhada junto a carga recuperada para a Delegacia de Polícia Civil de Plantão de Uberlândia.

