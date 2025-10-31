Assine
TRIÂNGULO MINEIRO

Dupla é presa por furtar mais de 2 mil latas de cerveja na BR-050

Mercadoria foi furtada de um caminhão enquanto o motorista dormia em um posto de gasolina na BR-050, em Uberlândia (MG)

Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
31/10/2025 10:19 - atualizado em 31/10/2025 10:30

Dois homens, ambos de 30 anos, foram presos por furtar 2.280 latas de cerveja de um caminhão parado na BR-050, na altura do quilômetro 86, em Uberlândia (MG), no Triângulo. Os criminosos aproveitaram que o motorista do veículo de carga tinha dormido para cometer o crime.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), responsável pelas prisões e apreensão da carga furtada, o motorista do caminhão relatou o crime nessa quinta-feira (30/10). Ele informou que foi furtado durante a madrugada, enquanto descansava em um posto de combustível na rodovia.

Equipes da PRF iniciaram diligências no trecho e encontraram dois veículos – um VW/Gol e um Fiat/Palio – parados no acostamento em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação da viatura, os condutores tentaram sair, mas foram abordados.

Os policiais constataram que os dois carros estavam com os bancos traseiros e porta-malas completamente carregados com fardos de cerveja. Questionados sobre a origem da mercadoria, a dupla deu informações contraditórias.

Os homens alegaram que teriam sido contratados por um desconhecido para fazer um "frete" de R$ 150 e que pegaram a carga em um matagal na beira da rodovia, mas não souberam informar quem os contratou ou o local da entrega.

Os policiais verificaram o lote da cerveja recuperada e confirmaram ser o mesmo que havia sido furtado do caminhão horas antes. A dupla foi presa em flagrante e encaminhada junto a carga recuperada para a Delegacia de Polícia Civil de Plantão de Uberlândia.

