Mulher furta cachorro da raça Yorkshire de uma criança de 3 anos em BH

Uma mulher de 54 anos foi presa em flagrante depois de furtar um cachorro da raça Yorkshire que pertence a uma criança de 3 anos. O crime aconteceu no Bairro Dom Cabral, Região Noroeste de Belo Horizonte (MG), nessa terça-feira (4/11).

Segundo a Polícia Militar, a tutora do animal, uma mulher de 35 anos, relatou que o cachorro havia sido furtado em uma data passada e que, nesta terça, o pet reapareceu na porta de casa.

Uma vizinha ligou avisando que o cão estava na rua, mas, antes que a tutora conseguisse sair para buscá-lo, uma mulher se aproximou e pediu a um pedestre que pegasse o animal para ela, alegando ser a dona.

Quando a tutora chegou, flagrou o momento em que a suspeita colocava o cachorro dentro de um carro.

A autora do crime alegou aos militares que o animal teria fugido da casa da mãe e que, ao encontrá-lo na rua, apenas o recolheu.

Ela afirmou ainda que, depois de ser abordada pela verdadeira tutora, se assustou com a aglomeração de pessoas e deixou o local com o cão.

Durante as diligências, a PM localizou o veículo abandonado utilizado na ação e, depois de um rastreamento, conseguiu prender a suspeita e recuperar o animal, que foi devolvido à família da criança.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



A mulher foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso será investigado como furto.