Mulher furta cachorro da raça Yorkshire de uma criança de 3 anos em BH
Cão havia retornado para casa quando foi novamente levado por uma mulher, que acabou presa em flagrante
Uma mulher de 54 anos foi presa em flagrante depois de furtar um cachorro da raça Yorkshire que pertence a uma criança de 3 anos. O crime aconteceu no Bairro Dom Cabral, Região Noroeste de Belo Horizonte (MG), nessa terça-feira (4/11).
Segundo a Polícia Militar, a tutora do animal, uma mulher de 35 anos, relatou que o cachorro havia sido furtado em uma data passada e que, nesta terça, o pet reapareceu na porta de casa.
Uma vizinha ligou avisando que o cão estava na rua, mas, antes que a tutora conseguisse sair para buscá-lo, uma mulher se aproximou e pediu a um pedestre que pegasse o animal para ela, alegando ser a dona.
Quando a tutora chegou, flagrou o momento em que a suspeita colocava o cachorro dentro de um carro.
A autora do crime alegou aos militares que o animal teria fugido da casa da mãe e que, ao encontrá-lo na rua, apenas o recolheu.
Ela afirmou ainda que, depois de ser abordada pela verdadeira tutora, se assustou com a aglomeração de pessoas e deixou o local com o cão.
Durante as diligências, a PM localizou o veículo abandonado utilizado na ação e, depois de um rastreamento, conseguiu prender a suspeita e recuperar o animal, que foi devolvido à família da criança.
A mulher foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso será investigado como furto.