Assine
overlay
Início Gerais
SEM MEDO

MG: dupla furta TV e foge em moto em plena luz do dia; veja vídeo

Câmeras de segurança flagraram os suspeitos transportando o televisor em uma avenida movimentada de Uberlândia, no Triângulo Mineiro

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
31/10/2025 10:27

compartilhe

SIGA
x
Dupla carregando a televisão furtada de uma residência situada em avenida movimentada de Uberlândia
Dupla carregando a televisão furtada de uma residência situada em avenida movimentada de Uberlândia crédito: Redes Sociais/Reprodução

Uma dupla foi flagrada por câmeras de segurança furtando uma televisão e fugindo em uma motocicleta, em plena luz do dia, na Avenida Alexi Abrahão, no Bairro Nova Uberlândia, em Uberlândia (MG), no Triângulo Mineiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu na quarta-feira (29/10). A guarnição foi acionada depois de uma denúncia de furto em residência. A vítima, um homem de 60 anos, relatou que dois indivíduos arrombaram o portão e uma janela de vidro para acessar o imóvel, de onde levaram uma televisão.

Leia Mais

Depois do crime, os suspeitos fugiram em uma motocicleta Honda/CG 150 Titan vermelha. Imagens de câmeras próximas registraram a cena inusitada: o garupa segurando o televisor embaixo do braço enquanto o comparsa pilotava a moto, seguindo por uma das avenidas mais movimentadas da cidade.

A Polícia Militar iniciou rastreamentos na região para localizar os autores e recuperar o aparelho furtado. Até o momento, nenhum dos suspeitos foi preso. O caso segue sob investigação da Polícia Civil de Uberlândia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

furto minas-gerais pm policia-civil uberlandia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay