MG: dupla furta TV e foge em moto em plena luz do dia; veja vídeo
Câmeras de segurança flagraram os suspeitos transportando o televisor em uma avenida movimentada de Uberlândia, no Triângulo Mineiro
Uma dupla foi flagrada por câmeras de segurança furtando uma televisão e fugindo em uma motocicleta, em plena luz do dia, na Avenida Alexi Abrahão, no Bairro Nova Uberlândia, em Uberlândia (MG), no Triângulo Mineiro.
De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu na quarta-feira (29/10). A guarnição foi acionada depois de uma denúncia de furto em residência. A vítima, um homem de 60 anos, relatou que dois indivíduos arrombaram o portão e uma janela de vidro para acessar o imóvel, de onde levaram uma televisão.
Depois do crime, os suspeitos fugiram em uma motocicleta Honda/CG 150 Titan vermelha. Imagens de câmeras próximas registraram a cena inusitada: o garupa segurando o televisor embaixo do braço enquanto o comparsa pilotava a moto, seguindo por uma das avenidas mais movimentadas da cidade.
A Polícia Militar iniciou rastreamentos na região para localizar os autores e recuperar o aparelho furtado. Até o momento, nenhum dos suspeitos foi preso. O caso segue sob investigação da Polícia Civil de Uberlândia.
