Assine
overlay
Início Gerais
BRIGA ENTRE AMIGOS

BH: homem esfaqueia amigo por suspeita de furto de R$ 100

Crime aconteceu em bar no Bairro Guarani após a retirada da quantia de uma conta de aplicativo de jogos online. Vítima foi atingida no pescoço

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
31/10/2025 12:02

compartilhe

SIGA
x
Hospital Risoleta Tolentino Neves
Vítima e companheira foram levadas ao Hospital Risoleta Tolentino Neves depois de briga por causa de jogos de azar crédito: Leandro Couri/EM/D.A. Press

Um homem de 30 anos é suspeito de esfaquear um amigo, de 27, por suspeitar que ele havia furtado R$ 100 da conta de um aplicativo de jogos de azar. O caso aconteceu nessa quinta-feira (30/10) em um bar no Bairro Guarani, na Região Norte de Belo Horizonte (MG).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo informações da Polícia Militar, a guarnição foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio. No local, os militares encontraram a vítima ensanguentada, com um ferimento profundo no pescoço, sendo encaminhada pelo Samu ao Hospital Risoleta Neves ainda consciente.

Leia Mais

A companheira da vítima relatou que o suspeito e o amigo estavam há dois dias consumindo cocaína juntos e que o autor é viciado em jogos de azar de celular, frequentemente pedindo o aparelho de conhecidos emprestado para continuar jogando quando a bateria do próprio celular descarregava.

De acordo com o relato, o agressor teria usado o celular da vítima em uma dessas ocasiões e, ao perceber a falta de R$ 100 da conta, ligou acusando o amigo do furto. Eles marcaram um encontro no bar para esclarecer o caso.

No estabelecimento, o suspeito deu uma gravata na vítima e desferiu uma facada no pescoço. Ao tentar atacar novamente, a companheira da vítima interveio e acabou ferida na mão. Clientes que estavam no local separaram a briga, momento em que o suspeito fugiu.

O dono do bar confirmou a versão dos fatos, mas não soube detalhar as características do autor. A Polícia Militar realizou buscas na região, mas o suspeito ainda não foi localizado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A perícia da Polícia Civil compareceu ao local e assumiu a investigação do caso, que será apurado como tentativa de homicídio motivada por desentendimento pessoal.

Tópicos relacionados:

bh furto gerais homem homicidio minas-gerais pm

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay