BH: homem esfaqueia amigo por suspeita de furto de R$ 100

Um homem de 30 anos é suspeito de esfaquear um amigo, de 27, por suspeitar que ele havia furtado R$ 100 da conta de um aplicativo de jogos de azar. O caso aconteceu nessa quinta-feira (30/10) em um bar no Bairro Guarani, na Região Norte de Belo Horizonte (MG).

Segundo informações da Polícia Militar, a guarnição foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio. No local, os militares encontraram a vítima ensanguentada, com um ferimento profundo no pescoço, sendo encaminhada pelo Samu ao Hospital Risoleta Neves ainda consciente.

A companheira da vítima relatou que o suspeito e o amigo estavam há dois dias consumindo cocaína juntos e que o autor é viciado em jogos de azar de celular, frequentemente pedindo o aparelho de conhecidos emprestado para continuar jogando quando a bateria do próprio celular descarregava.

De acordo com o relato, o agressor teria usado o celular da vítima em uma dessas ocasiões e, ao perceber a falta de R$ 100 da conta, ligou acusando o amigo do furto. Eles marcaram um encontro no bar para esclarecer o caso.

No estabelecimento, o suspeito deu uma gravata na vítima e desferiu uma facada no pescoço. Ao tentar atacar novamente, a companheira da vítima interveio e acabou ferida na mão. Clientes que estavam no local separaram a briga, momento em que o suspeito fugiu.

O dono do bar confirmou a versão dos fatos, mas não soube detalhar as características do autor. A Polícia Militar realizou buscas na região, mas o suspeito ainda não foi localizado.

A perícia da Polícia Civil compareceu ao local e assumiu a investigação do caso, que será apurado como tentativa de homicídio motivada por desentendimento pessoal.