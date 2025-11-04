MG: vítima se agarra em carro em movimento para tentar evitar furto

O advogado e radialista Leandro Aguiar teve uma reação impulsiva depois que seu carro foi roubado na tarde desta terça-feira (4/11) no Bairro Alto São João, em Montes Claros, no Norte de Minas. Ele se agarrou na porta do veiculo pelo lado de fora, com o carro em movimento, para evitar a fuga do suspeito. As imagens viralizaram nas redes sociais. “Agi por impulso”, disse Leandro Aguiar ao Estado de Minas.

O homem que tentou roubar o carro, um Jeep Renegade 2024, estava em fuga, sendo perseguido pela Policia Militar, após quebrar o vidro de um carro Ônix e roubar uma bolsa, segundo a PM.

Após a perseguição, o suspeito acabou sendo preso pelos militares. A identificação dele ainda não foi divulgada.

O advogado e radialista contou que o suspeito pulou de sua casa e entrou no quintal. Na sequência pegou a chave do Renegade, que estava em cima de uma mesa no interior da residência.

O homem abriu o portão e retirou o carro da garagem. Foi nesse momento que a vitima percebeu a tentativa de roubo e se agarrou no carro com o veiculo em movimento. Na gravação em vídeo, é possível perceber que Leandro Aguiar cai no chão durante a perseguição. Ele disse que nada sofreu na queda.

A filmagem também mostra o suspeito dirigindo o carro, sendo perseguido pelos militares. De acordo com a nota da PM, na tentativa de fuga o homem empreendeu alta velocidade, “praticando direção perigosa e desobedecendo a sinalização, chegando a colidir contra um veículo Fox”.

Ainda conforme a PM, durante a fuga, o homem, dirigindo o carro de Leandro, percorreu ruas dos bairros São Joao, Vera Cruz, Vila Tupi, Esplanada, Interlagos, Guarujá e Jaraguá 1. O suspeito foi interceptado e preso pela Polícia Militar na Avenida Governador Magalhães Pinto, próximo ao clube Max Min, na saída de Montes Claros para Francisco Sá.