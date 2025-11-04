Assine
AGRESSÃO

Mulher é estuprada e ameaçada de morte em BH

A mulher conseguiu escapar da casa do suspeito e foi atendida em uma UPA, nessa segunda-feira (3/11)

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
Repórter de Polícia e Esportes.
04/11/2025 15:51 - atualizado em 04/11/2025 15:52

PM realiza operação para tentar encontrar agressor/estuprador
PM realiza operação para tentar encontrar estuprador crédito: PMMG

Uma mulher de 44 anos foi estuprada e ameaçada de morte por um homem, na madrugada dessa segunda-feira (3/11), no Bairro Novo Tupi, na Região Norte de Belo Horizonte. O suspeito está foragido.

Eles começaram a conversar em um bar e depois foram para a casa do homem, quando aconteceram as agressões.

A vítima conseguiu fugir do local pela manhã. Na UPA Norte. foi ajudada por médicos e outros funcionários. A Polícia Militar foi acionada.

Nos exames feitos na UPA, os médicos encontraram vários ferimentos no corpo da vítima, sendo o pior deles, um corte na cabeça. Eles a encaminharam para o Hospital Odilon Behrens.

