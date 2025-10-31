Polícia Civil prende autores de crimes sexuais contra crianças e jovens

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Civil, através da Delegacia Estadual de Investigação, Orientação e Proteção à Família (Defam) efetuou a prisão de 16 adultos responsáveis por importunação e assédio sexual a crianças e adolescentes e também apreendeu 20 menores, envolvidos não só em crimes sexuais, mas também em outros tipos, em especial, roubos e furtos.

As ações que resultaram nas prisões e apreensões foram consequência da Operação Proteção, segundo a delegada Larissa Mayenhofer, que explica que o objetivo da ação é a retirada de indivíduos nocivos à sociedade, a maioria com mandados de prisão em aberto.

“Foram cumpridos 16 mandados de prisão de pessoas envolvidas com crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Além disso, outras 20 apreensões de adolescentes, por atos infracionais”, afirma a delegada Larissa.

Os 16 presos, segundo o delegado Diego Lopes, são pessoas que estavam foragidas e a Polícia Civil recebeu a colaboração da Fico (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado).

“Eram pessoas que praticaram crimes contra crianças e adolescentes, que ainda não tinham sido localizadas. Quatro dessas prisões ocorreram em São Paulo e na Bahia. Das 12 restantes, quatro foram presas em Belo Horizonte e oito fora de BH. Todas estavam no que chamamos de processo de fuga”, diz o delegado Diego.

Marcha à ré

Entre os presos estão cinco integrantes da chamada “Gangue da marcha à ré”, quando bandidos posicionam um carro com a traseira voltada para a frente de uma loja e o motorista acelera, em marcha à ré, arrombando a entrada do estabelecimento.

Quatro menores, nesse caso, eram os responsáveis por fazer a limpa nas lojas. Eram comandados por um maior, que está preso.

“Esses integrantes da Gangue da Marcha à Ré migraram para outros tipos de crimes, roubos e assaltos. Um desses novos crimes era o roubo de carros no Bairro Buritis, Região Oeste de BH.

