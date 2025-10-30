Adolescentes denunciam dono de oficina que pedia sexo em troca de emprego

Um dono de uma oficina é suspeito de assediar dois adolescentes de 15 anos em Ponto dos Volantes (MG), no Vale do Jequitinhonha, nessa quarta-feira (29/10). Segundo informações da Polícia Militar, o proprietário da oficina mecânica localizada na Avenida Ana Caburé, teria feito propostas de cunho sexual aos jovens em troca de manter os empregos deles.



De acordo com o boletim de ocorrência, os adolescentes compareceram ao quartel da PM na companhia das mães e relataram que trabalhavam no local há pouco mais de um ano, auxiliando em serviços gerais durante o expediente.



Segundo as vítimas, o homem passou a constrangê-los com insinuações e convites para relações sexuais, dizendo que isso garantiria a permanência deles no trabalho. Os adolescentes relataram que chegaram a manter relações sexuais com o suspeito e contaram que as investidas foram repetidas diversas vezes, o que os levou a se afastar do serviço.

Ainda conforme o registro policial, depois de deixar o emprego, um dos jovens teria sido perseguido pelo suspeito até a residência, que também perguntou a outras pessoas onde poderia encontrar o jovem. O Conselho Tutelar do município foi acionado e acompanhou o caso junto às famílias.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Itaobim (MG), responsável pela investigação. O suspeito não foi localizado no momento do registro. A PCMG foi procurada pela reportagem para mais atualizações.

