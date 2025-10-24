Mineiro foragido condenado por abuso sexual é preso no Paraguai

Um homem foragido da Justiça foi localizado e preso no Paraguai nesta sexta-feira (24/10). Natural de Belo Horizonte, ele foi condenado a mais de 26 anos de prisão pelo crime continuado de abuso sexual praticado contra a filha.

A ação contou com o alerta de Difusão Vermelha da Interpol, o que permitiu às polícias dos países membros localizarem e prenderem indivíduos procurados, pelo Núcleo de Cooperação Internacional da Polícia Federal em Minas Gerais, expedido em 31 de julho deste ano.

Após o alerta, as investigações apontaram que o homem estava refugiado em território paraguaio. Com essa informação, o Centro de Cooperação Policial Internacional (CCPI) foi acionado para apoiar a operação e ele foi preso na manhã desta sexta.

De acordo com a Polícia Federal em Minas, ele foi condenado pela prática continuada de abuso sexual contra a filha, iniciado em 2008, quando a vítima tinha 6 anos, até 2015, culminando em uma gestação.

As autoridades paraguaias ainda vão definir qual será o procedimento para a transferência do homem ao Brasil, que poderá ser por meio de extradição ou expulsão. A Polícia Federal espera o retorno do preso ao país o quanto antes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice