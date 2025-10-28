Assine
ALÍVIO

BH: adolescente que desapareceu ao ir para festa é encontrada

Jovem de 16 anos, que mora em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, estava sumida desde domingo; família comemora o reencontro

28/10/2025 09:11 - atualizado em 28/10/2025 09:12

Adolescente saiu acompanhada de uma amiga, e as duas foram para a festa em carro de aplicativo
Adolescente saiu acompanhada de uma amiga, e as duas foram para a festa em carro de aplicativo crédito: Divulgação

Foi encontrada a adolescente de 16 anos que havia desaparecido na madrugada de domingo (27/10), depois de sair para uma festa no Bairro Novo Aarão Reis, Região Norte de Belo Horizonte (MG). A informação foi confirmada pelo irmão da jovem, que preferiu não se identificar. Segundo ele, o reencontro trouxe grande alívio para a família, que não quis informar onde ela foi encontrada.

A adolescente Isabella Paiva mora com a mãe, Renata Paiva, em Vespasiano, na Região Metropolitana da capital. A mãe contou que Isabella trabalha em uma lanchonete no Bairro Vida Nova e que, no sábado (25/10), chegou tarde do serviço, se arrumou e saiu de casa para uma festa.

Na manhã seguinte, Renata percebeu que a filha não havia retornado. A adolescente tinha ido ao evento acompanhada de uma amiga, em um carro de aplicativo. Segundo a mãe, Isabella estava sem o próprio celular e, por isso, usava o telefone da mãe para se comunicar com amigos.

Durante as buscas, Renata descobriu que a filha trocou mensagens com dois homens que também iriam à festa. Questionados sobre o paradeiro da jovem, eles afirmaram que Isabella não chegou ao local.

As circunstâncias do desaparecimento ainda serão apuradas pela Polícia Civil. A família, contudo, confirmou que a adolescente está bem e já está em casa.

