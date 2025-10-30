'Match' de DNA: homem preso por estupro é indiciado por abuso de 2012

O confronto de um material genético feito em outubro deste ano resultou no indiciamento de um homem de 43 anos pelo crime de estupro contra uma adolescente de 16 anos, registrado em 2012. O suspeito, que já está preso por estupro, foi reconhecido pela vítima na Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam) de Ribeirão das Neves (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O “match” genético aconteceu no último dia 7, no banco de dados da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), que concluiu as investigações nessa quarta-feira (29/10).

Segundo a delegada Cristiane Gespari, a vítima foi abordada pelo homem, que era um desconhecido para ela, quando chegava em casa depois da escola. “Com uma faca na mão, ele a ameaçou e a conduziu em direção a um matagal. No local ermo, a menina visualizou uma pessoa e gritou, mas o suspeito tapou a boca dela e ali mesmo na rua a obrigou a tirar a calça e se deitar no chão, consumando o crime”, detalhou.

Depois do abuso, a vítima relatou que o suspeito a ameaçou, dizendo que sabia onde ela morava. Ela descreveu todas as características físicas e das roupas do investigado, que foi identificado mas negou a autoria.

Ainda de acordo com a delegada, na época do crime, a adolescente foi encaminhada ao Instituto Médico-Legal (IML), onde forneceu uma peça de roupa íntima para coleta de material genético. O material em questão foi armazenado e correspondeu com o material do investigado, logo após a instauração do procedimento nas delegacias da PCMG.

Segundo a PC, o homem já está preso e responde criminalmente por outros crimes de natureza sexual cometidos ao longo dos anos. Ele foi indiciado por esse novo caso de estupro e o caso foi remetido à Justiça.