Mulher que diz ser médica é presa ao receber remédio abortivo nos Correios

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Uma mulher de 27 anos, que se identificou à Polícia Militar como médica, foi presa em flagrante na manhã desta sexta-feira (31/10) em Novo Oriente de Minas (MG), na região do Vale do Mucuri, após receber pelos Correios um pacote contendo comprimidos de uso restrito no Brasil, utilizados para a interrupção da gravidez.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada pela segurança dos Correios em Belo Horizonte, que havia identificado uma encomenda suspeita destinada à cidade do interior.

Ao chegar à agência dos Correios de Novo Oriente de Minas, os policiais encontraram a mulher saindo do local com um pacote branco nas mãos. Segundo registrado no boletim de ocorrência, ela demonstrou visível nervosismo ao perceber a presença dos militares.

Durante a abordagem, afirmou que o pacote continha medicamentos para emagrecimento. A inspeção do conteúdo foi realizada na presença de funcionários da agência. Os policiais encontraram 12 comprimidos com a inscrição “Searle 1461”, compatíveis com misoprostol 200 mcg (Cytotec) — substância de comercialização proibida e controle especial pela Anvisa, conforme a Portaria nº 344/1998, detalhou a polícia no boletim de ocorrência.

Em um segundo pacote havia um comprimido circular sem identificação. Na declaração de conteúdo constava falsamente que a encomenda continha "dois brincos e um anel", com valor declarado de R$ 790. Um endereço no centro comercial de Diadema (SP) constava como remetente.

Questionada novamente, a suposta médica alegou que havia descoberto a gravidez há cerca de 20 dias e, em desespero, buscou uma forma de interromper a gestação. Ela admitiu ter comprado o medicamento pela internet.

A mulher foi conduzida à delegacia em Teófilo Otoni, onde o material apreendido também foi entregue.

