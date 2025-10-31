Primeiro dos novos trens do metrô faz viagem de volta ao mundo rumo a BH

O primeiro dos novos trens do metrô que circularão pela Região Metropolitana de Belo Horizonte iniciou uma longa e primordial viagem. Porém, ainda não está sobre trilhos: o veículo saiu da China e está cruzando o mundo até chegar à capital mineira. O embarque ocorreu na noite desta quinta-feira (30/10; sexta-feira, 31/10, no horário local do país asiático), na cidade de Qingdao.

O desembarque do trem no Brasil, porém, só deve ocorrer no próximo mês de dezembro: a entrada em operação está prevista para o primeiro semestre de 2026. De acordo com a concessionária Metrô BH, responsável pelo modal de transporte na capital mineira, 10 novas composições devem ser incorporadas ao serviço até o fim do próximo ano.

Posteriormente, outros 14 trens também entrarão em operação, totalizando 24 novos veículos. Essas composições atenderão à Linha 1 e à futura Linha 2, atualmente em fase de construção. Ainda segundo a concessionária, a compra das novas composições demandou investimentos de aproximadamente R$ 700 milhões.

Os novos trens do metrô de BH estão sendo produzidos pela Changchun Railway Vehicles, subsidiária da CRRC Corporation Limited (CRRC) e especializada em material rodante. A montagem final e os testes dos veículos ficam a cargo da fábrica da CRRC em Changchun, na China.

"Tenho a alegria de ter estado hoje na fábrica da CRRC, literalmente despachando o primeiro trem dos 96 vagões, das 24 novas composições que estão sendo enviadas para Minas Gerais. É motivo de satisfação e tranquilidade saber que vamos receber, para o metrô, vagões climatizados, com internet, sensores de presença, todos funcionando de forma incorporada", declarou o vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões, que acompanhou o embarque.

Como são os novos trens?

Entre as tecnologias incorporadas aos veículos estão um sistema de contagem de passageiros, que informa às estações seguintes o nível de ocupação de cada carro e permite que os usuários se posicionem antecipadamente nas plataformas; câmeras de vigilância (CFTV); canal direto com o condutor em casos de emergência; conexão Wi-Fi; e sistema de climatização. Os trens dispõem, ainda, de um sistema multimídia com dois displays de LED, que informam o nome da estação atual, a próxima parada e o destino final.

Do ponto de vista técnico, há telemetria embarcada, que envia dados em tempo real ao Centro de Controle de Operações, e sistema de recuperação de energia da frenagem, que reduz o consumo de energia elétrica. O condutor conta, também, com o sistema de Operação Automática de Trens (ATO), que realiza automaticamente a aceleração, a frenagem e a abertura e fechamento das portas.