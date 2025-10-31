O Natal está chegando: confira a chegada do Papai Noel aos shoppings de BH

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Faltando ainda quase dois meses para o Natal, os shoppings de Belo Horizonte já se preparam para a chegada do Papai Noel. A temporada natalina terá início a partir deste sábado (1/11).

O primeiro a receber o bom velhinho será o Minas Shopping, na Região Nordeste da capital, às 17h, no estacionamento G2. A organização pede que os convidados levem 1kg de alimento não perecível para ajudar a espalhar o espírito natalino.

No mesmo dia, às 17h30, o Papai Noel inicia sua caminhada pelo Shopping Cidade, com saída da portaria do Piso Tupis e seguindo até a Praça de Eventos, no mesmo piso. A programação ainda inclui uma apresentação do coral Black to Black, com músicas temáticas para encantar o público.

No próximo sábado (8/11), será a vez do ViaShopping inaugurar sua temporada de Natal. Uma apresentação musical está marcada para às 15h30; em seguida, o Papai Noel fará seu passeio pelo shopping e chegará ao trono para dar início às fotos com o público. As crianças poderão registrar momentos mágicos até o dia 24 de dezembro, com opções gratuitas e pagas. Uma caixa de correio natalina estará disponível para que deixem suas cartinhas e mensagens.

Sábado também marca a estreia do “Natal Mágico dos Esquilos” no Boulevard Shopping. A programação começa às 14h, com distribuição de balões para as crianças na Praça de Eventos, e às 15h o público poderá aproveitar um musical de Natal com o Coral Black to Black. A chegada do Papai Noel está marcada para às 15h40.

A data também marca o início da celebração dos 15 anos do Shopping. Os clientes estão convidados a trocar suas notas fiscais por um espumante Amitié Brut até 9 de novembro — ou enquanto durar o estoque. “Este é um momento muito simbólico para nós, quando duas grandes celebrações se encontram. São dois marcos que representam alegria, encontros e histórias que se renovam a cada ano. Queremos comemorar junto aos nossos clientes, orgulhosos pelo ciclo que se encerra, e ansiosos pelo que está por vir”, destaca Nadinne Matos, gerente de marketing do Boulevard Shopping BH.

No dia 8 de novembro, o bom velhinho ainda chega à Venda Nova, no Shopping Estação, a partir das 15h30, acompanhado de apresentação musical, e, no domingo (9/11), ele fará sua estreia no Shopping Del Rey, com horário ainda a ser divulgado.

A rede Multiplan, responsável pelo BH Shopping, Pátio Savassi e Diamond Mall, ainda não divulgou o dia da chegada do bom velhinho.