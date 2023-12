Que rena, que nada! Neste verão de quase 2024, Papai Noel gosta mesmo é de andar de caminhão, camionete e moto. Como de costume, nas cidades do interior mineiro, o "bom velhinho" aproveita a amanhã e a tarde do dia 25 de dezembro para sair pelas ruas distribuindo balas, saquinhos de confeitos e até joguinhos.

A criançada e os papais ficam na maior animação, recolhendo as guloseimas que o Papai Noel e seus "clones" lançam das carrocerias dos veículos. "Lá vem! Lá vem!", grita um menino ao ouvir a buzina estridente do caminhão. Ele correu e conseguiu encher uma sacola com as balas distribuídas pela turma do Amigos de Noel.

Já outro garoto, quase adolescente, fez cara de bravo. "Papai Noel está achando que eu sou da terceira idade. Me deu um dominó. Só falta jogar um bingo!"



Já um grupo de mães ficou bem feliz. "Voltei a ser criança. Trouxe meu bebê para ver o Papai Noel, pois é uma tradição aqui. E peguei muitas balas nessa brincadeira ", disse a jovem mãe, carregando no colo, o filho de seis meses.

Na Avenida Raul Teixeira Costa, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, o movimento é intenso. "Tomara que a gente mantenha esse tradição. Anima bem o dia do Natal, que é mais parado ", disse um morador do Bairro São Geraldo.