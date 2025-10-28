Preparados para o Natal? Cidade no Sul de Minas promete luzes e encantos

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

Monte Verde, o charmoso distrito de Camanducaia, no Sul de Minas Gerais, se prepara para encerrar o ano com um espetáculo de luzes, cultura e hospitalidade. Conhecida como a “Suíça Mineira”, a vila realiza mais uma edição do Natal nas Montanhas, que acontecerá de 15 de novembro de 2025 a 1º de fevereiro de 2026. Com o tema “Advento, tempo de esperança”, o evento promete transformar o distrito em um cenário encantador, repleto de luzes, atrações gratuitas e espaços temáticos, como a Vila do Natal, além de shows e apresentações culturais.





Distante 488 km da capital mineira e apenas 165 km de São Paulo, Monte Verde é facilmente acessível pela Rodovia Fernão Dias e oferece atrações que unem aventura e tranquilidade. O vilarejo espera atrair 300 mil turistas durante a programação do Natal nas Montanhas de 2025/2026, de acordo com as estimativas da secretaria de Turismo de Camanducaia. A abertura oficial vai contar com o show de Renato Teixeira como destaque.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Monte Verde OFICIAL®? (@monteverdeoficial)





A programação do Natal nas Montanhas — gratuita e plural — segue já no sábado seguinte (22/11), com atrações como a Blitz do Noel, Duende da Vida Arteris e o tradicional Despertar das Luzes Arteris. E no dia 29 de novembro, Tiago Iorc se apresenta às 20h30. Com R$ 3 milhões em recursos — fruto de leis de incentivo e parcerias público-privadas —, a celebração é uma coreografia de esforços. O calendário completo do evento está disponível no site oficial.







A realização é da MOVE (Agência de Desenvolvimento de Monte Verde e Região), em parceria com a Prefeitura de Camanducaia, Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Acordo de Cooperação Ministério do Turismo, SESC/SENAC, Ministério do Turismo e Ministério da Cultura e Governo Federal.“Queremos que cada canto respire o espírito natalino”, afirma Rebecca Wagner, presidente da agência, enquanto detalha a Vila do Noel, onde o bom velhinho receberá a chave da cidade em uma cerimônia simbólica, sob o brilho de instalações assinadas pela cenógrafa Carla Joner.







Luzes que contam histórias





Monte Verde, a Suíça Mineira, estará toda decorada para o Natal nas Montanhas, com atrações para crianças e adultos MOVE/Divulgação

A avenida principal ganhará túneis luminosos, carrosséis de personagens fantásticos e cantinhos perfeitos para fotos que roubam suspiros nas redes sociais. Na noite de abertura, um espetáculo de luzes pintará o vilarejo de dourado e prata, enquanto o Despertar das Luzes Arteris se repete como ritual anual, convidando todos a crerem no “tempo de esperança”.





“Assim como em suas outras edições, o Natal nas Montanhas de Monte Verde vai oferecer uma agenda cultural ampla, gratuita e repleta de atrativos para o público, que poderá acompanhá-los em uma atmosfera mágica, proporcionada por uma decoração encantadora. Os turistas poderão visitar novos locais criados para o evento deste ano, como a Vila do Natal. Será uma experiência inesquecível”, prevê Rebecca Wagner, presidente da MOVE.







O que visitar?

A avenida principal ganhará túneis luminosos, carrosséis de personagens fantásticos e cantinhos perfeitos para fotos que roubam suspiros nas redes sociais MOVE/Divulgação Monte Verde, a Suíça Mineira, estará toda decorada para o Natal nas Montanhas, com atrações para crianças e adultos MOVE/Divulgação Com atrações gratuitas de 15 de novembro até 1º de fevereiro de 2026, distrito de Camanducaia torna-se a casa de Papai Noel em Minas Tom Araújo/Divulgação Com muito verde ao redor, Pousada Pedras e Sonhos oferece uma experiência completa de descanso e bem-estar MOVE/Divulgação Natal nas Montanhas em Monte Verde trará luz e esperança e espera receber 300 mil visitante MOVE/ivulgação Voltar Próximo





Entre os principais pontos turísticos estão o Parque Verner Grinberg, com trilhas para os picos da Pedra Redonda e do Selado — de onde se tem uma das vistas mais belas da serra —, a Fazenda Radical, que oferece atividades como tirolesa e cavalgadas, e o Ice Bar, onde tudo é feito de gelo, com temperatura de -19°C. O centro da vila também é um passeio obrigatório, com lojinhas de artesanato, chocolaterias, confeitarias e restaurantes que servem fondues e pratos típicos da culinária mineira e europeia.









Cercada pela natureza e com vista deslumbrante das montanhas, a Pousada Pedras e Sonhos oferece uma experiência completa de descanso e bem-estar. As suítes possuem lareira, banheira de hidromassagem com cromoterapia, ar-condicionado quente e frio e varanda privativa — um verdadeiro refúgio de aconchego em meio à serra. A pousada também se destaca pelo café da manhã artesanal, preparado com produtos regionais, e pelo atendimento personalizado, ideal para quem busca privacidade ou romantismo.



Leia Mais Monte Verde é 5º destino mais procurado no Brasil para o feriado prolongado Conheça Monte Verde no próximo feriado Das montanhas com neve à romântica Monte Verde, onde curtir o inverno



Hospitalidade





Este ano, a Booking.com revelou, através do 13° Traveller Review Awards – premiação anual baseada em mais de 360 milhões de avaliações verificadas, que reconhece prestadores de serviços de turismo e sua hospitalidade –, os dez destinos mais acolhedores do Brasil em 2025. Entre os destaques, Monte Verde, ficou em 8 lugar no ranking nacional.



Em entrevista exclusiva ao jornal Estado de Minas, Luiz Cegado, diretor de comunicação da Booking.com , destacou a hospitalidade mineira, com Monte Verde frequentemente listada entre as 15 cidades mais hospitaleiras do mundo. Ele também notou o crescimento do turismo esportivo, impulsionado por eventos como competições de vôlei, e do turismo de negócios, refletindo a versatilidade do estado. "Minas saiu do estereótipo de ser só cidades históricas. Tem de tudo: natureza, cultura, gastronomia e eventos", afirmou.



