Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Cartinhas de Natal Shopee vai presentear 2 mil crianças

A iniciativa, que permite que usuários apadrinhem crianças, dobrou de tamanho em 2025 e será realizada em parceria com a ARCO Associação Beneficente, no Jardim Ângela (SP). A Shopee pagará 50% das doações por meio de cupons de desconto que poderão ser aplicados nas compras.

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
28/10/2025 18:11

compartilhe

SIGA
x
Cartinhas de Natal Shopee vai presentear 2 mil crianças
Cartinhas de Natal Shopee vai presentear 2 mil crianças crédito: DINO

A Shopee, marketplace que conecta vendedores e consumidores, realiza a quarta edição do Cartinhas de Natal Shopee, iniciativa que permite que usuários apadrinhem crianças neste fim de ano. Entre 22 de outubro e 21 de novembro, 2 mil cartinhas escritas por crianças e adolescentes de zero a 17 anos estarão disponíveis na página da campanha. A Shopee paga metade da doação (com cupom de 50% de desconto) e ficará responsável por embalar e entregar todos os presentes à ARCO Associação Beneficente.

A ação faz parte do programa Shopee Doações, que tem como objetivo gerar impacto positivo na vida de pessoas e comunidades em situação de vulnerabilidade por meio da tecnologia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com Felipe Piringer, head de Marketing da Shopee, a iniciativa tem crescido e ampliado seu impacto social ao longo das edições. Ele destaca que consumidores, vendedores, colaboradores e a comunidade se mobilizam juntos para apoiar as crianças. "Nesta quarta edição, o número de cartinhas foi dobrado, reforçando o alcance da ação e levando alegria não apenas às crianças, mas também às suas famílias", comenta.

Passo a passo para escolher uma criança e presenteá-la com brinquedos:

  1. Acessar a página Cartinhas de Natal Shopee;

  2. Resgatar o cupom de 50% de desconto;

  3. Selecionar a idade da criança ou visualizar todas as cartinhas;

  4. Escolher o anúncio que contém a carta desejada e adicioná-lo ao carrinho;

  5. Aplicar o cupom e finalizar o pedido. É possível deixar uma mensagem para a criança apadrinhada ao final da compra;

  6. A Shopee fará a entrega dos presentes para as crianças na ONG.

Importante: não haverá cobrança de frete nessa compra.



Website: http://www.shopee.com.br

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay