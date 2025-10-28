Cartinhas de Natal Shopee vai presentear 2 mil crianças
A iniciativa, que permite que usuários apadrinhem crianças, dobrou de tamanho em 2025 e será realizada em parceria com a ARCO Associação Beneficente, no Jardim Ângela (SP). A Shopee pagará 50% das doações por meio de cupons de desconto que poderão ser aplicados nas compras.
compartilheSIGA
A Shopee, marketplace que conecta vendedores e consumidores, realiza a quarta edição do Cartinhas de Natal Shopee, iniciativa que permite que usuários apadrinhem crianças neste fim de ano. Entre 22 de outubro e 21 de novembro, 2 mil cartinhas escritas por crianças e adolescentes de zero a 17 anos estarão disponíveis na página da campanha. A Shopee paga metade da doação (com cupom de 50% de desconto) e ficará responsável por embalar e entregar todos os presentes à ARCO Associação Beneficente.
A ação faz parte do programa Shopee Doações, que tem como objetivo gerar impacto positivo na vida de pessoas e comunidades em situação de vulnerabilidade por meio da tecnologia.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
De acordo com Felipe Piringer, head de Marketing da Shopee, a iniciativa tem crescido e ampliado seu impacto social ao longo das edições. Ele destaca que consumidores, vendedores, colaboradores e a comunidade se mobilizam juntos para apoiar as crianças. "Nesta quarta edição, o número de cartinhas foi dobrado, reforçando o alcance da ação e levando alegria não apenas às crianças, mas também às suas famílias", comenta.
Passo a passo para escolher uma criança e presenteá-la com brinquedos:
Acessar a página Cartinhas de Natal Shopee;
Resgatar o cupom de 50% de desconto;
Selecionar a idade da criança ou visualizar todas as cartinhas;
Escolher o anúncio que contém a carta desejada e adicioná-lo ao carrinho;
Aplicar o cupom e finalizar o pedido. É possível deixar uma mensagem para a criança apadrinhada ao final da compra;
A Shopee fará a entrega dos presentes para as crianças na ONG.
Importante: não haverá cobrança de frete nessa compra.
Website: http://www.shopee.com.br