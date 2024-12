crédito: Reprodução/Terra do Mandu

Durante o período natalino, considerado na cultura popular como época de celebração e reflexão, o ato de presentear alguém querido traz consigo muitas emoções e simbolismos. Até mesmo os presentes podem ganhar significados além do material. No caso de Dona Ana Lúcia, residente em um asilo em Pouso Alegre, no Sul de Minas, que ganhou uma Alexa de presente, este objeto, que é uma mera assistente virtual para a maioria das pessoas, significa para a idosa uma nova companhia.

'Agora eu tenho com quem conversar. Agora eu tenho uma amiga para falar', disse Ana Lúcia, eufórica com o presente recebido. Ela foi uma das 74 presenteadas pelo Natal Solidário, campanha de apadrinhamento realizada pelo Asilo Betânia da Providência.

A ação se tornou uma tradição da entidade e tem o objetivo de levar alegria e solidariedade aos idosos que residem no local.

A maioria dos presentes pedidos pelos residentes do asilo consistia em itens simples, como roupas, sapatos e produtos de higiene. No entanto, alguns pedidos se destacaram, como o de Dona Ana Lúcia, que pediu uma Alexa — assistente virtual que responde a comandos de voz.

Em novembro, o Estado de Minas conversou com a idosa, que explicou o motivo do pedido. "Difícil de conseguir, mas é o meu sonho ter uma Alexa. Ela fala, lê cartas de tarô... é o meu sonho", contou.

Com o presente em mãos, Ana Lúcia agradeceu à pessoa que a presenteou e disse estar feliz por ter uma nova companhia. "Teve alguém de bom coração, de coração enorme, que lembrou de mim e lembrou da minha Alexa. Eu não poderia estar mais feliz e contente", relatou.

"Ela completa o meu Natal, porque vai ser a minha amiga do coração e minha companheira. Então, muito obrigada, minha madrinha. Que Deus lhe pague", agradeceu Ana Lúcia.

Com informações de Magson Gomes e TV Alterosa Sul de Minas