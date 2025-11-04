Juiz de Fora: célula do Comando Vermelho movimentou cerca de R$ 30 milhões

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu preventivamente, nesta terça-feira (4/11), cinco homens e duas mulheres durante a operação Êxodo, deflagrada a fim de desarticular uma célula da facção Comando Vermelho (CV) em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata.

Mirando os crimes de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e agiotagem, a ação policial também aconteceu nas cidades de Cabo Frio e Arraial do Cabo, ambas na Região dos Lagos (RJ). Outros três mandados de prisão preventiva estavam pendentes de cumprimento quando a Polícia Civil concedeu coletiva à imprensa no fim da manhã desta terça. Não houve atualização da instituição policial até o fechamento desta edição.

A operação em Juiz de Fora aconteceu no Bairro Linhares, onde estão as penitenciárias José Edson Cavalieri e Ariosvaldo Campos Pires. "Trata-se de uma região estratégica para a organização, pois há lideranças que estão presas ali. Essa operação vem sendo preparada há dez meses. Esse núcleo do Comando Vermelho no Linhares movimentou aproximadamente R$ 30 milhões [em cerca de dois anos]", explicou o delegado Márcio Rocha.

No entanto, segundo afirmou, o CV não tem controle territorial armado no estado. O delegado ainda fez menção à megaoperação que resultou em 121 mortes nos complexos da Penha e do Alemão, no Rio.

"Queremos tranquilizar a população de Juiz de Fora e de Minas em relação à migração de faccionados. Não existe controle territorial armado em Minas Gerais. Aqui, a polícia entra em qualquer lugar, a qualquer hora", frisou.

Diligências também ocorreram na cidade de Ubá, também na Zona da Mata. O alvo foi o dono de uma produtora de eventos. Ele usava a empresa para lavar o dinheiro do tráfico.

Os policiais cumpriram 24 mandados de busca, resultando na apreensão de três motos aquáticas, duas lanchas, veículos, três armas de fogo, drogas e um rádio comunicador.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia