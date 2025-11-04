Jovem que baleou adolescente em escola de MG se entrega à polícia

Um rapaz de 18 anos, suspeito de tentativa de homicídio a tiros contra outro jovem de 17 anos em uma escola estadual de Ibiá, na Região do Alto Paranaíba, no estado de Minas Gerais, se entregou à Polícia Civil (PC) nessa segunda-feira (3/11).

Segundo a PCMG, o mandado de prisão preventiva foi cumprido na Delegacia de Ibiá. Durante o interrogatório, o suspeito não revelou como conseguiu a arma utilizada no crime nem onde a escondeu.

O rapaz foi encaminhado para o Presídio de Araxá, no Alto Paranaíba.

O crime, ocorrido em 29 de outubro, foi registrado como tentativa de homicídio qualificado pela Polícia Militar (PM).

De acordo com a PM, inicialmente, a vítima se envolveu em uma luta corporal com o suspeito nas proximidades da escola. Em seguida, ela correu para dentro do colégio, momento em que o suspeito invadiu o local e efetuou os disparos. A vítima foi encontrada caída dentro da escola, consciente, com ferimentos na cabeça, orelha, rosto e abdômen.

Pouco depois do crime, o pai do suspeito foi preso sob suspeita de ter auxiliado a fuga do filho em um carro branco.

A vítima apresentou à PM mensagens de ameaça enviadas pelo suspeito e armazenadas em seu celular. Ela afirmou ainda que o crime teria sido motivado por ciúmes.

O homem prestou depoimento e foi liberado, mas será investigado por coautoria no crime.

"Cirurgia bem-sucedida"

Segundo nota da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), o jovem ferido foi encaminhado para atendimento hospitalar em Uberaba. "Ele passou por uma cirurgia no abdômen durante a madrugada, que foi bem-sucedida, e agora segue em acompanhamento no pós-operatório."

Ainda conforme a SEE/MG, a Superintendência Regional de Ensino (SRE) de Patrocínio, juntamente com a direção da Escola Estadual Doutor Pedro Dias dos Reis, em Ibiá, adotou todas as medidas cabíveis assim que tomou conhecimento do ocorrido.

"A SEE/MG repudia qualquer forma de agressão e violência no ambiente escolar e reitera seu compromisso com a construção de espaços educativos seguros, acolhedores e democráticos. Destacamos que a investigação de natureza criminal é de responsabilidade exclusiva das autoridades competentes", afirma outro trecho da nota.