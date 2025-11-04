Colégio em BH mistura humor com educação para preparar alunos para o Enem

Na tentativa de conciliar a distração com a revisão dos estudos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), professores do Colégio Marista Padre Eustáquio, na Região Oeste de Belo Horizonte, promoveram, nesta terça-feira (4/11), uma aula interdisciplinar, que mistura memes com uma revisão para o vestibular.

“Há alguns anos fazemos um aulão, especificamente na última semana antes do Enem, que é uma aula com memes. Usamos uma expressão cultural, algo mais cômico e engraçado, sempre relacionado aos temas multidisciplinares. Hoje, contemplamos todas as áreas de conhecimento de uma maneira mais leve”, explicou Jonathan Ferreira, professor de história na instituição.

Docente há quase uma década no colégio, ele contou ao Estado de Minas alguns memes que utilizou durante a aula. “Peguei um meme de uma menininha colocando fogo em uma casa e fugindo, fazendo uma relação direta com a fuga da família real em 1808, fugindo de Napoleão Bonaparte”, disse. “Também temos muitos memes relacionados à primeira e segunda guerra mundial, ao nazismo e fascismo, por exemplo. Buscamos e garimpamos na internet, ou até mesmo produzimos os nossos próprios memes”, completou.

Mesmo sendo uma forma descontraída de aprendizagem, os alunos passam por um processo para conseguir decifrar os memes de uma maneira correta e eficaz, relembrando o conteúdo estudado ao longo do ano. Antes do aulão, os professores realizam uma estrutura pedagógica em formato de gamificação: estratégia que utiliza elementos de jogos, como competição, pontuação e recompensas, em atividades educacionais.

“O meme é sempre viral, é fácil de ser encontrado, mas muitas vezes não é simples de ser analisado e interpretado. Para isso, colocamos nessa estrutura de gamificação os principais temas que caem no Enem e nos principais vestibulares, para deixar uma dinâmica bem leve. Agora é hora de pisar um pouquinho no freio, deixar a coisa mais suave e fazer uma retrospectiva dos principais conceitos e temas”, explicou Jonathan.

Expectativa dos alunos

A escolha de uma graduação nem sempre é fácil. Ter um apoio durante essa fase pode ser crucial para os estudantes. A aluna da instituição, Júlia Pereira, de 18 anos, por exemplo, chegou a decisão do que cursar durante o terceiro ano do ensino médio.

“Até o meio deste ano, não tinha ideia do que queria fazer. Mas, junto com o acompanhamento terapêutico, descobri que tenho vocação para fazer nutrição e psicologia. Principalmente, por ser uma pessoa que tem transtorno alimentar e faço acompanhamento com profissionais dessas áreas do conhecimento”, contou. “Penso que seria uma coisa muito boa para futuros pacientes conseguirem encontrar uma terapeuta, ou uma nutricionista, que consiga entender e ajudar de uma forma especializada. Principalmente por ser uma pessoa que passa por isso”, completou.

Para a estudante, o formato do aulão torna o ambiente escolar mais leve. “Acho que esse tipo de ensino ajuda muito, porque o ambiente de sala de aula tem um ar de tensão. Com os aulões, o ambiente fica mais tranquilo e a aula mais fluída”, disse. “Agora, que o Enem está chegando, estou bem nervosa. Mas, junto com a minha família e a escola, estou tentando ficar tranquila. Vou tentar respirar, concentrar e focar em fazer uma boa prova. Se eu não passar, tudo bem. Mas vou fazer tudo o que eu consigo aprendi durante o ano”, finalizou.

Já Daniel Pedrosa, também com 18 anos, sonha em cursar engenharia mecânica. Assim como Júlia, ele compartilhou o sentimento de nervosismo nesta reta final. Mas, acredita que vai se dar bem no vestibular. “Acredito que esse tipo de aula mais dinâmica é boa para descontrair a turma, mas também favorece o aprendizado. Como estudante, fico um pouco nervoso, mas através dos estudos que fiz ao longo do ano, creio que chego preparado e tenho boas expectativas para a prova”, contou.

Para Jady Miranda, de 17, o aulão preparatório para o Enem é uma forma mais fácil de tirar as dúvidas. A estudante busca cursar fonoaudiologia. “Acho que o aulão incentiva a gente a participar, principalmente as pessoas que são mais tímidas. Eu, por exemplo, que sou nova na escola, muitas vezes tenho vergonha de perguntar alguma coisa e esse ambiente mais descontraído incentiva a gente”, disse.

Por fim, Pedro Augusto, de 18, que pretende estudar ciências contábeis, destacou que, com os memes, consegue relembrar conteúdos aprendidos durante o ano. “Com os memes, os professores conseguem conduzir a aula e fazer um pequeno resumo do conteúdo, podendo sanar todas as nossas dúvidas”, contou.

Reta final para o Enem

“Neste momento, não existe uma fórmula mágica. Entendemos que cada estudante tem sua especificidade e cada um tem que definir o que é melhor para si. O que aconselho sempre é, na véspera, ter um dia leve, mais tranquilo. No dia, acordar cedo, fazer uma refeição leve e sempre lembrar que tem que chegar com antecedência no local da prova. Vai ter trânsito e isso pode desencadear um gatilho de ansiedade que não é bom nesse momento”, explicou o professor de história, Jonathan.

A edição 2025 do Enem será aplicada nos dias 9 e 16 de novembro. No primeiro dia do exame, vão ser aplicadas as provas de linguagens, redação e ciências humanas. A aplicação terá a duração de 5 horas e 30 minutos. Já o segundo dia de vestibular inclui questões de matemática e ciências da natureza (física, química e biologia), com a duração de 5 horas.

Separe o que levar

Obrigatório

Caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente;

Documento de identificação válido, físico ou digital.

Aconselhável

Cartão de Confirmação de Inscrição;

Declaração de Comparecimento impressa (caso precise justificar sua presença no exame).

