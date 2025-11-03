Reta final do Enem: o que fazer na última semana antes da prova

A contagem regressiva para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) entrou na fase final. Com as provas marcadas para os próximos dois domingos, 9 e 16 de novembro, a última semana exige, além de estratégia, tranquilidade para os alunos neste momento. O foco agora se desloca do aprendizado de novos conteúdos para a revisão estratégica e, principalmente, o controle da ansiedade.

Nesse momento, tentar absorver matérias complexas do zero pode gerar mais nervosismo do que conhecimento. O ideal é concentrar a energia em consolidar o que já foi estudado ao longo do ano. O equilíbrio entre descanso, revisão leve e organização logística é necessário para chegar ao dia do exame com a mente e o corpo preparados para o desafio.

Revisão inteligente, sem exageros

Esqueça as longas maratonas de estudo. A recomendação é dedicar poucas horas do dia para revisões rápidas e objetivas. Utilize resumos, mapas mentais e flashcards para relembrar os principais conceitos das disciplinas. Refazer algumas questões de provas anteriores também ajuda a manter o cérebro familiarizado com o estilo do Enem.

Na primeira semana, dê uma atenção especial à estrutura da redação. Releia os critérios de correção e revise os conectivos que podem enriquecer o seu texto. Fazer um ou dois rascunhos de temas passados pode aumentar a sua segurança na hora de argumentar.

Cuidando da mente e do corpo

Atividades físicas leves, como caminhada diária, ajudam a diminuir a ansiedade presente neste momento. Práticas de respiração e meditação, mesmo que por poucos minutos, também contribuem para acalmar a mente.

Uma rotina de sono regulada é fundamental para a concentração. Evite virar noites estudando ou fazendo outras coisas e busque dormir pelo menos oito horas. A alimentação também impacta diretamente o desempenho: prefira refeições leves e equilibradas, mantendo uma boa hidratação ao longo do dia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia.

Organização para o dia da prova

Para evitar imprevistos que podem comprometer seu desempenho, a organização é essencial. Deixar tudo pronto na véspera reduz o estresse no dia do exame. Confira os itens indispensáveis:

Local de prova: verifique o endereço com antecedência e planeje como chegar. Calcule o tempo de deslocamento, considerando possíveis imprevistos no trânsito.

Documentação: separe um documento de identificação original com foto, válido em todo o território nacional. Deixe-o em um lugar visível para não esquecer.

Material permitido: apenas caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente, é aceita. Leve mais de uma por segurança.

Lanches e hidratação: opte por alimentos mais leves, como barras de cereal. A garrafa de água deve ser transparente e sem rótulo para não ser barrada.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.