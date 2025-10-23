Assine
Local de prova do Enem liberado: veja como consultar

A espera acabou: acesse a Página do Participante para conferir onde você fará o exame e veja dicas para se preparar para o grande dia sem estresse

Repórter
23/10/2025 17:02 - atualizado em 23/10/2025 17:05

Veja como consultar o seu local de prova crédito: Freepik

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) liberou a consulta aos locais de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os candidatos já podem acessar o Cartão de Confirmação de Inscrição para saber o endereço exato onde farão o exame, marcado para os dias 9 e 16 de novembro.

A consulta antecipada é fundamental para que os participantes possam planejar o deslocamento, evitando imprevistos e atrasos nos dias da avaliação. O documento informa o local, o número da sala, os horários de aplicação e a opção de língua estrangeira escolhida pelo estudante, além de eventuais solicitações de atendimento especializado.

Como consultar seu local de prova do Enem

Acessar as informações é um processo simples e rápido, feito totalmente online. Para não ter dúvidas, siga o passo a passo abaixo e garanta que todos os seus dados estão corretos para o grande dia.

  1. Acesse a Página do Participante no site oficial do Inep. Este é o único canal para visualizar as informações.

  2. Faça o login utilizando seu CPF e a senha cadastrada na plataforma gov.br. Se esqueceu a senha, aproveite para recuperá-la com antecedência.

  3. Na tela principal, procure pela opção “Local de Prova” e clique para visualizar seu Cartão de Confirmação de Inscrição.

  4. Verifique atentamente todos os detalhes: o endereço completo, o nome da escola, o número da sua sala e os horários de abertura e fechamento dos portões.

Leia Mais

Dicas para se preparar sem estresse

Com o local de prova em mãos, o foco agora é garantir que tudo corra bem no dia do exame. A organização é sua maior aliada para manter a calma e a concentração no que realmente importa. Confira algumas dicas práticas:

  • Planeje seu trajeto: pesquise o endereço e veja as melhores rotas. Se possível, visite o local antes para conhecer o caminho e calcular o tempo de deslocamento, considerando o trânsito.

  • Separe os documentos: deixe separado um documento de identificação oficial com foto (original) e a caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente. Esses itens são obrigatórios.

  • Leve lanches e água: prepare um lanche leve, como frutas ou barras de cereal, e uma garrafa de água em embalagem transparente e sem rótulo. A hidratação e a alimentação ajudam a manter a energia.

  • Descanse na véspera: uma boa noite de sono é essencial para o raciocínio e a concentração. Evite estudar até tarde no dia anterior à prova e tente relaxar.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

