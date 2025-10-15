Assine
Dia do Professor

Hugo Motta reforça compromisso da Câmara com a educação

Ao lado de Lula, presidente da Câmara destacou avanços recentes e defendeu valorização dos professores em evento do governo federal no Rio de Janeiro

15/10/2025 12:25

Hugo Motta
Seguiremos construindo juntos uma agenda em favor de uma educação pública de qualidade e da valorização dos docentes, disse Motta crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Em cerimônia promovida pelo governo federal em comemoração ao Dia dos Professores, realizada nesta quarta-feira (15/10), no Ginásio Educacional Olímpico Isabel Salgado, no Rio de Janeiro, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que a educação é uma das prioridades da sua gestão à frente da Casa e destacou a série de projetos aprovados em benefício da categoria docente.

“Desde que tive a oportunidade de me tornar presidente da Câmara, nós colocamos a pauta da educação como uma prioridade”, afirmou Motta, ao mencionar que o novo Sistema Nacional de Educação, aprovado recentemente no Senado, deverá ser sancionado em breve. O parlamentar também destacou o envio do novo Plano Nacional de Educação (PNE), que definirá as metas da área para os próximos 10 anos.

Em cerimônia ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Motta lembrou ainda que a Câmara aprovou a autorização para que professores possam renegociar os quinquênios — benefícios congelados durante a pandemia — e a equiparação salarial entre professores temporários e efetivos, medida que busca corrigir desigualdades salariais. Ele mencionou, ainda, a aprovação de pautas voltadas ao transporte escolar e ao reconhecimento dos profissionais da educação da primeira infância.

“Não é justo termos disparidade de salário entre professores que exercem a mesma função. A Câmara aprovou essa equiparação e também o programa Mais Professores, que agora segue para o Senado. Seguiremos construindo juntos uma agenda em favor de uma educação pública de qualidade e da valorização dos docentes”, afirmou.

Ao encerrar seu discurso, o presidente da Câmara destacou a importância de reconhecer o papel dos professores na transformação social e reforçou o compromisso do Parlamento com a área. “Neste Dia Nacional do Professor, é uma honra reafirmar nosso compromisso com a educação pública e com todos os profissionais que fazem a diferença nas salas de aula do país”, concluiu.

