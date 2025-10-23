Foresight lança a primeira interface de IA conversacional para consulta de dados unificados do mercado privado

A Foresight está lançando a próxima geração de software voltada para o mercado privado, que permite que seus clientes utilizem linguagem natural para consultar seus dados unificados pré e pós-negociação. Hoje, a empresa anunciou os novos recursos de IA que permitirão aos clientes fazer perguntas tanto na plataforma Foresight quanto no ChatGPT, Claude e Glean, utilizando o seu novo servidor de protocolo de contexto de modelo (MCP). Os negociadores do mercado privado poderão requisitaràIA da Foresight listas de empresas em potencial, sendo que qualquer pessoa responsável por decisões pós-negociações poderá formular perguntas sobre o portfólio, modelar cenários e executar fluxos de trabalho em linguagem natural nas interfaces para desktop ou dispositivos móveis da Foresight.

“O mercado privado de US$ 15 trilhões funciona com silos de dados e o Excel, criando uma opacidade desnecessária. A Foresight libera os dados e análises que os administradores de fundos e instituições financeiras precisam, utilizando a IA para unificar os sistemas e fontes de dados do mercado privado. Assim, as informações ficam mais fáceis de usar por meio de excelentes interfaces de usuário para sourcing, diligência e gerenciamento de portfólio. Com o lançamento deste produto, simplificamos o acesso, possibilitando que nossos clientes interajam com seus dados unificados em ferramentas de IA que já utilizam diariamente”, afirmou Jason Miller, fundador e CEO da Foresight.

O mercado privado está vivenciando uma transformação digital catalisada pela necessidade de se tornar orientado por dados. As instituições financeiras trabalham para capitalizar a sinergia entre as equipes de empréstimos, gestão de patrimônio e fusões e aquisições, sendo que a unificação de dados está no centro desse esforço. Empresas de capital de risco, crescimento e private equity que dependem de inbound de reputação para sourcing e de longas horas de modelagem reativa pós-investimento no Excel estão reavaliando sua estratégia de dados e pilha de tecnologia e buscando maneiras de expandir sem redução da força de trabalho.

“Plataformas como ChatGPT, Claude e Glean estão expandindo a forma como os usuários podem interagir com o software. Embora as interfaces de usuário convencionais se sobressaiam pelos grandes volumes de dados e análises complexas, todos os produtos de software podem se beneficiar da flexibilidade da IA conversacional. Consequentemente, estamos muito entusiasmados em oferecer isso aos nossos clientes", afirmou Dan Spector, que ingressou na Foresight vindo da equipe de inteligência artificial geral (AGI) da Amazon no começo do ano.

Desde sua inauguração na primavera de 2023, a Foresight se destacou rapidamente como a plataforma de dados e análises no mercado privado, contando com clientes nos setores de capital de risco, crescimento e private equity, além de usuários em todas as equipes. Os clientes do Foresight Sourcing podem criar pipelines dinâmicos de clientes potenciais pertinentes e visualizar perfis de empresas que combinam feeds de pesquisa alternativos e dados primários por meio de suas integrações com CRMs e ferramentas de produtividade. Os clientes do Foresight Portfolio podem modelar fundos, executar cenários de empresas e produzir relatórios superiores de LP e GP graças às integrações pioneiras do setor com contabilidade de fundos, tabela de capitalização e dados de indicadores de desempenho (KPI).

A missão da Foresight é conectar o mercado privado por meio de dados. Essa missão é acelerada ao dar aos clientes da Foresight a capacidade de ingerir, acessar e agir sobre dados por meio do poder da IA. Saiba mais sobre o lançamento do produto de IA do outono da Foresight aqui.

Os players mais inteligentes do mercado privado utilizam a plataforma da Foresight para tomar as melhores decisões. A infraestrutura baseada em IA da Foresight integra todas as fontes de dados pré e pós-investimento de empresas privadas - incluindo feeds de sourcing, CRM, KPI, tabela de capitalização e contabilidade de fundos - e possibilita que os usuários consultem e analisem esses dados em seus módulos SaaS para sourcing, diligência e gestão de portfólio. Ao solucionar o problema de dados isolados e ferramentas pontuais desconectadas em todo o setor, a Foresight torna seus clientes mais inteligentes, rápidos e eficientes. Os clientes da Foresight abrangem desde gestores de risco interessados em utilizar dados e IA para expansão, sem a necessidade de pessoal, até empresas globais de private equity dedicadasàtransformação orientada por dados. A Foresight tem sede na cidade de Nova York, escritório em São Francisco e conta com o apoio da NEA, Greycroft e KDX Ventures. Saiba mais em Foresight.ai.

